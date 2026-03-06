Ni chicles de nicotina ni parches: confirman que las bolsas de nicotina son un 200% más efectivas para dejar de fumar

El primer país del mundo en ser considerado por la OMS como "libre de humo", ya que su tasa de fumadores se encuentra por debajo del 5%, continúa en su camino para lograr disminuir esa tasa tanto como sea posible. Se trata de Suecia, y en la búsqueda de su objetivo se ha ayudado de varios factores clave que le han permitido conseguir este hito, siendo uno de ellos la utilización y expansión de las bolsas de nicotina.

A diferencia, de otras alternativas utilizadas y muy extendidas en el mundo como los cigarrillos electrónicos o los chicles de nicotina, estas bolsas de nicotina han demostrado ser mucho más eficaces, según un último estudio elaborado por el país sueco. En el informe publicado por la organización Suecia Libre de Humo, se revela que este producto ha cambiado de forma radical la manera en que muchas mujeres abandonan el tabaco.

Desde su introducción en 2016, el uso de estas pequeñas bolsitas orales -libres de humo, vapor y olor- ha generado un impacto directo en los hábitos de consumo. Según los datos, la tasa de abandono del tabaco entre mujeres ha aumentado un 200%, y la proporción de fumadores se ha reducido un 49% en menos de una década.

Este avance no solo es estadístico: también se refleja en los indicadores de salud pública. Las tasas de mortalidad por cáncer de pulmón en hombres son un 61% inferiores a la media europea, y la mortalidad general por cáncer se sitúa un 34% por debajo del promedio de la UE.

Una de las razones del éxito es que estas bolsitas se adaptan mejor a las necesidades y estilos de vida de muchas mujeres. "No generan humo, no tienen olor, se usan con discreción y no requieren dispositivos electrónicos", explica la investigadora Marewa Glover, coautora del estudio. La percepción general entre usuarias es que son un 56% más efectivas que métodos tradicionales como los chicles de nicotina.

Según Glover, "cuando las mujeres tengan la opción de elegir un estilo de vida limpio, la tasa de abandono del hábito de fumar se disparará". En este sentido, se destaca como principal diferencia el enfoque del país sueco respecto al de otros. Mientras que en muchísimos lugares del mundo el acceso está muy restringido -se limitan a farmacias y sabores neutros-, Suecia ha apostado por una política de reducción de daños que no criminaliza la nicotina en sí, sino que distingue entre sus formas de consumo.

El experto Karl Fagerström desvela el método con el que Suecia rebaja drásticamente los niveles de tabaquismo y lanza un mensaje a España El reputado doctor en psicología clínica, Karl Fagerström expone cuáles cree que serán las consecuencias de introducir en España bolsas de nicotina de 0,99 mg, a diferencia de lo que se hace en el país nórdico, donde las dosis son mayores: "Serán una puerta de entrada para los menores".

"El error no está en permitir alternativas, sino en prohibirlas", advierte el Dr. Delon Human, director de la organización Suecia Libre de Humo y exsecretario general de la Asociación Médica Mundial. "Impedir el acceso a productos que salvan vidas es una receta una crisis sanitaria", concluye.

El estudio también cuestiona la eficacia de las políticas más restrictivas que apuestan por la abstinencia total o las soluciones tradicionales, como de momento ocurre en España, entre otros muchos países. Y es que, en la Ley Antitabaco que el Ministerio de Sanidad pretende aprobar incluirá en el mismo pack las restricciones tanto para el cigarrillo de combustión como para el resto de alternativas, sin llevar a cabo distinciones entre unos y otros.

Según los autores, estas no contemplan los factores prácticos y sociales que influyen en la decisión de dejar de fumar, especialmente entre mujeres, históricamente menos propensas a abandonar el hábito.

La experiencia sueca demuestra que, con políticas basadas en evidencia y productos que se ajustan a la realidad de las personas, es posible lograr avances significativos. Para los investigadores, el mensaje es claro: replicar este modelo podría salvar millones de vidas en todo el mundo.