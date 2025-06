Ni olerlo ni examinarlo: un verdulero de confianza revela el truco para elegir el mejor melón del supermercado

Dulce, hidratante y fácil de comer, el melón se convierte cada año en uno de los protagonistas de la temporada. Pero, para disfrutarlo, hay que saber elegirlo, ya que, si está verde, resulta insípido, mientras que, si está demasiado maduro, adquiere rápidamente un sabor que puede recordar al alcohol.

Para ayudar a los consumidores a acertar en el supermercado, Clotilde Jacoulot, Mejor Obrera de Francia Primeur 2011, ha compartido en su cuenta de TikTok algunos consejos prácticos.

La experta asegura que el clásico gesto de tocar el melón no solo es poco útil, sino también antihigiénico. "No tocamos el melón en la tienda porque podemos pasar horas allí sin saber qué estamos intentando detectar, y no es agradable para los siguientes clientes", afirma.

Su truco, en cambio, es infalible, además de más sencillo: "El melón simplemente tiene que ser denso". Para saberlo, recomienda comparar dos piezas del mismo tamaño y elegir siempre la más pesada: "Esto te dirá cuál es más denso y dulce".

Otro indicio clave está en el tallo. No hace falta oler el melón, sino que observar su base es suficiente. "Deberías ver la piel agrietada alrededor del tallo. Esta grieta se produce cuando el melón está lleno de azúcar. Esto garantiza que la fruta esté dulce y madura", desarrolla.

Por último, conviene recordar que Charentais no indica necesariamente el origen geográfico. Esta variedad puede proceder de Marruecos, España o Francia. Para conocer su procedencia real, basta con consultar la etiqueta.