Un nuevo estudio confirma la debilidad en la lucha contra el tabaquismo en las consultas médicas: "No se les da información a los médicos"

La formación en lucha contra el tabaquismo de los médicos de Atención Primaria españoles es insuficiente debido a la falta de información. Esa es la principal conclusión de un nuevo estudio científico publicado en la revista Medicina Clínica Práctica (Elsevier).

La investigación, titulada 'Tabaquismo y atención primaria en España: ¿por qué las estrategias actuales no bastan?', está basada en una encuesta a 250 médicos de Atención Primaria de distintas comunidades autónomas.

El resultado más destacable es que el 83% de los médicos considera insuficientes las estrategias actuales para dejar de fumar. Además, un tercio reconoce tener poca información sobre alternativas de reducción de daños como el vapeo, el tabaco calentado o las bolsas de nicotina.

Los principales obstáculos detectados en el estudio para que la lucha contra el tabaquismo sea más efectiva en España son la baja adherencia de los pacientes y la falta de formación específica en enfoques innovadores.

El margen de mejora en el sistema sanitario es amplio. Buena prueba de ello es que más de la mitad de los médicos de Atención Primaria encuestados se han mostrados abiertos a conocer nuevas herramientas para poner fin al tabaquismo.

Los resultados de esta investigación coinciden con los de un informe difundido en noviembre de 2025 que indicaba que 9 de cada 10 médicos de Atención Primaria ven insuficientes las terapias actuales para dejar de fumar.

La lucha contra el tabaquismo en otros países europeos

A diferencia de España, en otros países europeos como Francia, Reino Unido o Suecia se está optando por abordar el tabaquismo desde el enfoque de la reducción de daños, utilizando productos menos nocivos como herramienta para dejar de fumar.

En el país vecino, la Agencia Nacional de Seguridad Sanitaria de la Alimentación, el Medio Ambiente y el Trabajo de Francia (ANSES) ha publicado en el estudio en el que reconoce que el vapeo no es inocuo, pero sí menos dañino que el tabaco de combustión.

En la misma línea, el NHS británico ha incorporado el vapeo como herramienta para dejar de fumar, al tratarse de una forma de consumo de nicotina menos perjudicial para la salud que el cigarrillo tradicional.

Por su parte, Suecia, país referencia en la lucha contra el tabaquismo, ha conseguido reducir la tasa de fumadores diarios por debajo del 5% (cifra que marca el límite para considerar a un país 'libre de humo'). El logro se explica por su política sostenida de reducción de daños, con la normalización de productos alternativos como las bolsas de nicotina.