Okupan su piso de Ibiza en su cara, negocian una marcha amistosa sin denuncia y cuando intenta entrar en su casa se lleva una gran sorpresa

La historia que le tocó vivir a Vicent Riera 'Garrover', un ciudadano y propietario ibicenco, ha copado noticias en varios medios locales, como Periódico de Ibiza, debido a la particularidad de la misma. Según relata este hombre, propietario de una vivienda en el municipio de Sant Antoni, todo ocurrió el pasado 12 de marzo.

Según explica, recibió una llamada de una vecina que vive en una casa cerca de la suya, quien le preguntó a Vicent si habían "alquilado el piso o si le habíamos dado la llave a alguien". Fue en ese momento cuando este ciudadano balear se personó de inmediato en el lugar y advirtió que le habían cambiado la cerradura.

A continuación, explica que en el interior del domicilio -que pertenecía a su madre y está pendiente de reformar-, se encontró "a un hombre y una mujer que me han asegurado que creían que el piso estaba abandonado". Ante esto, les dijo que no y, a priori, todo quedó resuelto... hasta que los okupas salieron de la vivienda, cuando Vicent relata que el hombre se puso "más agresivo".

Esto provocó que la policía tuviera que entrar para mediar, y acordaron finalmente que Vicent volvería a las siete de la tarde para cerrar el piso sin denunciar. Sin embargo, la historia iba a dar un cambio brusco y no iba a ser tan fácil.

En el momento de llegar, se encontró con que "estaban instalando una puerta nueva con unos cuantos hombres más", según relata el medio. En este punto y al preguntarles qué hacían, uno de ellos le embistió, motivo por el cual miembros de la Policía Local y de la Guardia Civil acudieron al lugar.

Pero según explicó Vicent, no pudieron hacer nada. "Es más, el okupa se ha dedicado a vacilarnos, a reírse de todos, diciendo que 'no podían tocarle', que 'esto es España' y que viva el Rey", señaló este propietario al medio local, no sin antes calificar lo ocurrido de "surrealista", además de lamentar que "ni la Policía ni la Guardia Civil hayan podido hacer nada".