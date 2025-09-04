Óscar Puente estudia un nuevo plan para adquirir más de 500 trenes: "El sistema ferroviario vive una tormenta perfecta"

España quiere reforzar su flota ferroviaria con la compra de nuevos trenes. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado este jueves que su departamento estudia un nuevo plan de adquisición progresiva de nuevos ferrocarriles con los fabricantes, después de reunirse en Alemania con algunas empresas fabricadoras.

Puente ha aseverado en el Congreso que España "necesitas más trenes de los 500 ya comprados". Además, ha insistido en que el material rodante "es el punto débil" del sistema ferroviario. Al respecto, el titular de la cartera de Transportes ha recalcado que la compra de nueva flota "se tiene que planificar" y ha añadido que "no se debe hacer a base de impulsos".

La flota, ha apuntado, necesita "una renovación periódica", a lo que ha añadido que, en su reunión con la compañía Siemens, se abordó la oferta actual en el mercado de los fabricantes. Según ello, "haremos un plan de adquisición para que la flota no quede obsoleta o entre en obsolescencia a la vez", ha apostillado.

El ministro ha querido referirse a la desafortunada última adquisición del Gobierno. De este modo, ha admitido una avería "muy seria" en los nuevos trenes de alta velocidad de la serie 106 (Avril) entregados a Renfe por la española Talgo. En concreto, ha hablado de fisuras en sus bogies (conjuntos de ruedas articulados), que han obligado a Renfe a inmovilizar y posteriormente retirar definitivamente del servicio los cinco trenes que tenía operando en el corredor Madrid-Barcelona con la marca Avlo.

En su comparecencia a petición propia en la Cámara Baja, Puente ha recordado que la media de edad de la flota de Renfe es superior a 20 años y que desde 2010 no entra tren alguno nuevo de media y larga distancia. En Cercanías, ha comentado, se acumulan 17 años sin incorporar tren nuevo alguno.

Sobre los 500 nuevos trenes adquiridos, Puente ha señalado que "están a punto de llegar", sobre todos los destinados al servicio de Cercanías, y ha precisado que, a comienzos del año próximo, se recibirán dos trenes a la semana.

Por último, el ministro ha incidido en que el sistema ferroviario español atraviesa una "tormenta perfecta" en cuanto al material rodante. En su análisis para la emisora de radio RNE, ha dicho sobre los trenes que en España "están obsoletos y dan fallos", al tiempo que ha recordado el actual proceso en marcha de renovación del material rodante. Desde su punto de vista, los trenes nuevos "dan fallos de juventud" y los más antiguos "están en sus últimos años de vida".

Otro de los factores que sobre ese problema ha apuntado es el creciente número de usuarios y de trenes en circulación por la red. "España va camino de los 50 millones de usuarios al año", ha indicado. "Si se para un tren, otros diez que vienen por detrás "tienen poco margen de tiempo para reaccionar".