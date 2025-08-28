Renfe suspende el servicio Avlo en la línea Madrid-Barcelona a partir de septiembre

Renfe sustituirá a partir del próximo 8 de septiembre la oferta de los Avlo que circulan en la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona por servicios de AVE, "con las mismas frecuencias, horarios y precios competitivos".

Los clientes que ya han adquirido billetes de Avlo para fechas posteriores al 7 de septiembre serán reubicados en los nuevos servicios AVE y mantendrán las mismas condiciones de su viaje, tal y como ha informado la compañía ferroviaria en un comunicado.

En caso de haberse hecho el complemento de selección de asiento en estos servicios Avlo, este se reintegrará al viajero en su totalidad y sin coste adicional. Según defiende Renfe, este movimiento no afectará al número de frecuencias ni a los horarios, a pesar de que dejará cinco trenes aparcados. Además, la operadora pública ha anunciado que mejorará la experiencia de viaje, incluyendo servicios premium.

El AVE "se adapta mejor al trayecto", defiende la versión oficial



El operador ha explicado que esta "reorganización se produce después de la decisión de la compañía de retirar los Avlo S106 de dicho corredor". También ha tenido en cuenta que el producto AVE se "adapta mejor a las características del trayecto y a las necesidades del perfil del viajero corporativo, frecuente en este corredor".

Se espera que Óscar Puente se pronuncie al respecto el próximo jueves en el Congreso de los Diputados, tal y como recoge el diario 'El País'.