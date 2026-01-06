Patricia, hostelera y madre soltera, paga 900 euros por una casa de 20 m2: "Alternativas no hay ninguna, porque está todo igual de caro, vayas donde vayas"

La crisis de la vivienda vuelve a tener rostro y nombre propio. Patricia Moya, hostelera y madre soltera, ha decidido contar su historia públicamente después de verse obligada a abandonar la casa en la que vive con su hija, un piso de apenas 20 metros cuadrados, porque ya no puede asumir los gastos mensuales.

Su testimonio, emitido en El programa de Ana Rosa, pone cifras concretas a una situación límite. “Alternativas no hay ninguna, porque está todo igual de caro, vayas donde vayas”, explicó. Patricia asegura que su margen de maniobra es prácticamente nulo: no tiene coche, cría sola a su hija y arrastra un préstamo que complica aún más su economía. “Me he tenido que aguantar con lo que tengo más cerca, porque no tengo medio de transporte, soy madre soltera con una niña, tengo un préstamo…”, relató.

La suma de gastos ha terminado por desbordarla. Aunque el propietario no le ha subido el alquiler, la hostelera ha tomado una decisión drástica. “Ahora me veo en la tesitura de que me tengo que ir de allí y no sé dónde me voy a quedar a dormir. No me han subido el alquiler, pero estoy haciendo las maletas porque no puedo pagar 900 euros de alquiler, más 400 de un préstamo, más 1.500 de alquiler del bar”, afirmó. A ello se añade la caída del consumo y el encarecimiento generalizado de los precios, que también están afectando a su negocio.

El bar, lejos de ser un salvavidas, se ha convertido en otra fuente de angustia. Patricia reconoce que el día a día es cada vez más precario: “Comemos de lo que sobra en el bar, pagamos a cuentagotas, tampoco parece que la gente salga mucho y veo que al final voy a tener que vivir al bar”.

Pese a mantener una actitud positiva ante las cámaras, la hostelera no ocultó su frustración por la falta de respuestas. “Es la tercera vez que reclamo esto, pero parece que nadie nos hace caso”, lamentó, en referencia a la ausencia de ayudas o soluciones efectivas para quienes, como ella, trabajan pero no llegan a fin de mes.