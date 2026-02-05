Cinco kilómetros de río y un helicóptero en el aire: sigue la búsqueda de la mujer que cayó al agua al intentar salvar a su perro en Málaga

Con el viento complicando cada maniobra y el tiempo jugando en contra. Así trabaja el amplio operativo desplegado en Sayalonga (Málaga) para localizar a la mujer de unos 40 años que este miércoles cayó al río Turvilla al intentar salvar a su perro durante el temporal.

Los equipos de emergencia rastrean un tramo de unos cinco kilómetros, desde el núcleo urbano del municipio hasta la vecina Algarrobo, una zona especialmente complicada por la fuerte corriente y la densa maleza que cubre la ribera. A primera hora de este jueves se volvió a sumar un helicóptero a las labores, sobrevolando el cauce con agentes de montaña de la Guardia Civil preparados para descender en puntos de difícil acceso. Sin embargo, el mal tiempo ha obligado a retirar los medios aéreos.

La mujer paseaba por la zona norte del pueblo junto a otra persona cuando el perro cayó al agua. En un intento por rescatarlo, ella acabó precipitándose al río. Fue su acompañante quien dio la voz de alarma. El animal pudo ser localizado con vida, pero desde entonces no hay rastro de la mujer, según ha confirmado el portavoz de la Guardia Civil en Málaga, Jorge Martín.

La borrasca Leonardo ha convertido el Turvilla en un cauce peligroso. Las intensas lluvias han disparado el caudal y dificultan enormemente las tareas de búsqueda, en un entorno ya de por sí abrupto y poco accesible.

Desde el primer momento se activó un amplio dispositivo en el que participan más de una treintena de efectivos: agentes de Seguridad Ciudadana, el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), el Greim de montaña, el Seprona y el equipo Pegaso con drones. A ellos se suman bomberos del Consorcio Provincial, voluntarios y personal de los ayuntamientos de Sayalonga y Algarrobo.

Todo ello, además, bajo condiciones meteorológicas adversas. La comarca de la Axarquía se encuentra en aviso naranja por fuertes vientos y en aviso amarillo por lluvias, un escenario que mantiene en vilo a los equipos de rescate y a los vecinos del municipio.