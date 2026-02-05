El portavoz de la AEMET da un respiro ante el aluvión de lluvias por la borrasca Leonardo: "Va a seguir, pero con algo menos de intensidad

La borrasca Leonardo ha marcado la agenda meteorológica de las últimas jornadas en gran parte de España. Lo que empezó como una serie de frentes húmedos persistentes —responsables de semanas de lluvia en amplias zonas de la Península— ha estallado en un temporal excepcional que ha azotado con especial dureza el sur del país. Desde el corazón de Andalucía hasta Extremadura y el interior peninsular, ríos y embalses han rozado niveles críticos, carreteras han quedado intransitables y miles de personas han tenido que abandonar sus hogares.

La llegada de Leonardo, que se ha comportado como una de las borrascas más intensas registradas este invierno, ha dejado cifras estremecedoras: más de 3.500 evacuados en Andalucía, decenas de carreteras cortadas y múltiples servicios suspendidos, desde trenes hasta clases escolares, en respuesta a acumulaciones de lluvia que en algunos puntos como en Grazalema (Cádiz) han superado los 700 mm en menos de 24 horas.

Pero tras ese episodio más virulento, los pronósticos apuntan ahora a un descenso gradual de la intensidad de las precipitaciones. ¿Qué significa esto para el resto de la semana? ¿Estamos saliendo del peor momento del temporal o simplemente cambiando de escenario meteorológico?

Una pausa en las lluvias… pero no un final

Para poner un poco de optimismo ante la situación extrema que se vive en el sur, el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, ha ofrecido este jueves una radiografía de la situación actual en el programa Al Rojo Vivo de La Sexta.

Según él, la fase más intensa de lluvia ya se ha producido. "Parece que las lluvias más intensas y abundantes se han producido en las últimas horas", ha asegurado. Esto coincide con la observación general de los servicios meteorológicos: los frentes asociados a Leonardo han empezado a desplazarse, y aunque seguirán dejándonos lluvias, lo harán con menor violencia.

Del Campo añade algo que muchos notarán en sus propios tejados y ventanas: "durante la tarde va a seguir lloviendo, pero ya con algo menos de intensidad", un alivio tras jornadas de aguaceros ininterrumpidos. Sin embargo, ese descenso no significa que el riesgo desaparezca de inmediato.

Otro factor que ha complicado gravemente la situación durante estas últimas semanas ha sido el deshielo en zonas altas, que ha sumado agua adicional a los ríos ya colmados. Sobre esto, el experto aclara: "También va a ser un poquito menos, porque ya por la tarde-noche, la cota de nieve bajará y no habrá tanto deshielo", apuntando a un probable alivio en la presión sobre los cauces fluviales más saturados.

Embalses repletos, suelos saturados y un problema hidrológico en ciernes

Sin embargo, la mejoría en la intensidad de las lluvias no significa que el peligro haya desaparecido. De hecho, según del Campo, ya ha trascendido lo que se considera un "riesgo meteorológico" clásico: lo que preocupa ahora es el desafío hidrológico respecto a cómo los caudales van a poder absorber tal cantidad de agua. La mayor parte de los embalses en las regiones más afectadas —especialmente en el sur— están prácticamente al máximo de su capacidad, y los suelos llevan días completamente saturados.

Tal como explicó el portavoz de AEMET, "hay muchas zonas en las que los embalses están al máximo de su capacidad, los caudales siguen absorbiendo y los suelos están saturados y no pueden absorber más agua". Esto significa que incluso lluvias moderadas tienen el potencial de provocar desbordamientos locales, aportando nueva agua a ríos y arroyos que ya no pueden encauzarla.

Viento y próximas jornadas: el temporal no ha terminado

Si bien el agua ha sido el protagonista principal del temporal, el viento también está dejando su huella. Esta misma mañana se han registrado rachas fuertes, con casos destacados como los más de 100 km/h en Salamanca que Del Campo mencionó en directo. Según adelantó, este fenómeno no desaparecerá de inmediato. "El viento va a ser protagonista durante la tarde", un factor que puede agravar daños materiales incluso cuando la lluvia amaina.

Mirando a los próximos días, el portavoz de AEMET anticipa un patrón oscilante: jornada de alivio el viernes —"menos adversa y con lluvias más intermitentes"—, seguida por la posible llegada de otro centro de bajas presiones que podría volver a intensificar las precipitaciones en el sur para el fin de semana. "Para el sábado otra vez llegará una nueva borrasca que dejará en el sur de la península nuevas e intensas precipitaciones", alertó.

¿Qué esperar ahora?

Tras días de lluvia casi ininterrumpida, inundaciones y cortocircuitos en servicios básicos, la borrasca Leonardo parece estar entrando en una fase menos extrema. No obstante, los efectos acumulados del temporal —suelo saturado, embalses al límite y cauces muy arriba— seguirán marcando el riesgo de inundaciones y problemas asociados en los próximos días.

Por todo ello, se puede asegurar que estamos ante una tregua relativa, no un final del temporal. Y mientras meteorólogos como Rubén del Campo recalcan que las lluvias más intensas ya han pasado, también advierten que el agua acumulada y las próximas perturbaciones seguirán siendo aspectos críticos para la seguridad pública.