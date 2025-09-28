Pillan a un hombre en Alemania conduciendo a 252 km/h en un tramo de 50 km/h, pero no recibe ninguna multa

Un suceso difícil de creer. Los hechos se han producido en las islas de Frisia, donde un radar vial ha registrado un coche a 252 kilómetros en una carretera en que sólo se permite conducir a 50. Cualquiera esperaría una alta sanción económica, la retirada del carnet de conducir, o la retirada de puntos. Pero no pasó nada de eso.

Pero, ¿cómo ha podido ser posible? La clave se encuentra en los propios radares. Concretamente, en el lugar de los hechos, el municipio de Sylt, al igual que cientos de otros municipios de Alemania, utiliza las llamadas pantallas de diálogo. Estas son unas señales electrónicas de límite de velocidad que muestran una cara sonriente en el móvil cuando se apega al límite, o proyectan la velocidad cuando se sobrepasa. Están pensados como una advertencia, no como una cámara de velocidad.

Estas señales pueden medir la velocidad con exactitud, pero, falta un detalle esencial: no se toma ninguna foto. Como resultado, nadie puede decir después quién estaba detrás del volante, o incluso qué vehículo era exactamente. Asimismo, algunos informes, consultados por el periódico, señalan que muchos conductores ven las pantallas como un "juego de alta puntuación".

En esta línea, y tal y como reza la publicación, los expertos en tráfico han advertido que estas señales pueden tener un "efecto contrario" al que se pretende. Las señales se idearon una vez para que los automovilistas fueran conscientes de su velocidad, pero para algunos funciona como una invitación para probar grandes velocidades. Es decir, "un riesgo para la seguridad vial". Por todo ello, piden que los políticos intervengan para retirar estas actividades. El protagonista conducía "alegremente" 252 kilómetros por hora, "completamente fuera de peligro". "Esto es incomprensible para los residentes locales y los expertos en seguridad vial".