Preocupación de un trabajador al abrir un paquete dirigido al jefe: "Ni siquiera hacen bien el capitalismo"

Importante polémica por un envío. Un trabajador ha contado en un foro de Reddit que un popular proveedor de productos para adelgazar ha enviado a su oficina un paquete dirigido a su jefe que le ha hecho enfadarse.

El motivo de esa indignación por parte del empleado es que la caja era de unas dimensiones exageradamente grandes para los productos que traía, únicamente dos barritas de un tamaño minúsculo.

El autor de la publicación en Reddit (a la que ha acompañado una imagen de la gran caja con las dos pequeñas barritas dentro) ha expresado, en relación a la compañía que ha decidido enviar el paquete de esa forma, que "ni siquiera hacen bien el capitalismo".

El trabajador ha mostrado una enorme caja de cartón que contenía dos barritas de chocolate y pretzel. El espacio vacío de la caja (un porcentaje altísimo) estaba relleno con almohadillas de plástico.

Las empresas suelen enviar muestras gratuitas a clientes o negocios con el objetivo de impulsar las ventas y atraer a nuevos consumidores. Sin embargo, esas prácticas pueden generar un importante exceso de residuos si no se llevan a cabo de forma sostenible.

En los comentarios a la publicación, se han repetido las críticas a esa forma tan poco eficiente de enviar los paquetes, que claramente incrementa el nivel de contaminación de una forma innecesaria. "Qué desperdicio", ha lamentado uno de los usuarios.

Pese a que el cartón utilizado por la compañía es biodegradable y puede reutilizarse, la realidad es que los elementos plásticos que contiene el paquete tardan años (o incluso generaciones) en descomponerse.

En ese sentido, desde The Cool Down (sitio web en el que se han hecho eco de lo ocurrido con este envío poco recomendable) destacan que los plásticos convencionales también se derivan de combustibles contaminantes y contienen sustancias químicas relacionadas con el cáncer y otros problemas de salud.