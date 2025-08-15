Le envían desde España hasta EEUU un paquete con comida y al abrirlo, sorpresa total

La creadora digital @paaulaa.bg es una joven española que se ha ido temporalmente a Estados Unidos. Para que no echara tanto de menos la comida española, su madre le envió un paquete con varios productos.

Sin embargo, cuando por fin le llegó, abrió el paquete y se llevó una sorpresa monumental. "No me lo puedo creer, que me da algo", expresó Paula antes de abrirlo, emocionada porque era una sorpresa.

"Quiere que disfrutes la sorpresa y que lo pases bien", le mencionó la persona en cuestión que entregó el paquete. Al abrirlo, la primera sorpresa fue que se encontró una carta, pensando que era de la familiar. Pero no, fue todo lo contrario.

"Pero que no hay nada, tía", comentaron en la sala completamente alucinados. Según ha revelado, la carta era de los miembros de aduanas, informando de que habían retirado el contenido y posteriormente destruido por "contener comida cruda" como jamón y longaniza.

Según ha revelado, su madre preguntó si podía enviar un paquete con comida: "Le dijeron que sí se podía, sin problema, por eso me lo mandó".

En España, según la normativa, se puede enviar comida por correo, bajo ciertas condiciones y algunas restricciones, como los alimentos perecederos como frutas, verduras o carnes frescas.