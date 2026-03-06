Primero Pedro Sánchez, ahora Pikachu: los problemas se acumulan en la Casa Blanca

Los problemas crecen. Aquella mítica serie de los 80 se 'recrea' ahora en la Casa Blanca, que se va encontrando piedras en el zapato de sus planes por el mundo. Primero con Pedro Sánchez y su 'no a la guerra', pero ahora el asunto es bien diferente. Al Gobierno de Donald Trump le ha surgido un contratiempo del todo inesperado, porque Pikachu y sus compañeros de fatigas de Pokemon se han rebelado contra la Administración de EEUU.

No es que Pikachu haya lanzado uno de sus 'electrizantes' ataques en pleno Washington D.C. La realidad es Pokemon Company International, la gran empresa detrás del videojuego, ha rechazado el uso de la Casa Blanca de elementos de su propiedad intelectual.

En los últimos días, la Administración Trump ha recurrido a pokemons como Pikachu y Magikarp para sus redes jugando con un meme de Make America Great Again, el leit-motiv del trumpismo.

La empresa ha reaccionado con un comunicado firmado por su portavoz, Sravanthi Dev, donde denuncian la publicación de "contenido social reciente que incluye imágenes asociadas con nuestra marca”.

"No participamos en su creación ni distribución, y no se otorgó ningún permiso para el uso de nuestra propiedad intelectual. Nuestra misión es unir al mundo, y esta misión no está afiliada a ninguna postura ni agenda política”, prosigue la nota, difundida por los medios de buena parte del planeta.

Llueve sobre mojado en las relaciones Casa Blanca-Pokemon. Hace meses, la compañía ya denunció el uso del eslogan habitual del juego '¡Hazte con todos!" en una publicación del Departamento de Seguridad Nacional donde animaba a "atrapar" a los inmigrantes intercalando imágenes de la serie de dibujos y de las redadas del ICE.

Esto es algo habitual en la comunicación social de la Casa Blanca, que ha hecho lo propio con videojuegos y sagas como Minecraft, Halo o más reciente Call of Duty, del que extrajo algunos instantes de juego para mezclarlos con imágenes reales de los bombardeos en Irán.