Protegidos, con equipaje de mano y haciendo fotos con el móvil: así ha sido el desembarco de los 14 españoles del MV Hondius

Un desembarco que, por el momento, está siendo todo un éxito. No ha habido ningún imprevisto y todo está saliendo según lo planeado. Eran alrededor de las 10.30 horas, 09.30 horas, hora canaria, cuando una zodiak ha comenzado a trasladar a los 14 pasajeros españoles.

Lo han hecho en dos viajes en el Puerto de Granadilla de Abona (Tenerife). En uno de ellos, siete pasajeros han ido desde el barco hasta tierra, y, en el otro, los otros ocho pasajeros, incluido el epidemiólogo de la OMS que les ha acompañado. Todos ellos han llegado a tierra, algunos con un pequeño equipaje de mano, pero muy protegidos, cumpliendo con los protocolos.

Los pasajeros españoles subiendo al autobús de la UME. REUTERS

Nada más bajarse del zodiak se han trasladado al autobús de la Unidad Militar Terrestre (UME), de color rojo, que esperaba a todos los pasajeros para que, una vez estuvieran todos montados, les trasladaran al Aeropuerto de Tenerife Sur.

Durante el momento de tránsito marítimo desde el MV Hondius a tierra, se ha podido ver a algún pasajero español con el teléfono móvil en la mano, tratando de fotografiar la escena del Puesto de Mando Avanzado y todas las autoridades que se encuentran en el Puerto de Granadilla de Abona.

Uno de los pasajeros españoles haciendo fotos con su teléfono móvil. Hannah McKay

El proceso ha sido muy rápido, en unos 20 minutos, todo estaba listo y el autobús se ha puesto en marcha en una ruta que no ha durado más de 10 minutos. Los pasajeros españoles han llegado al aeródromo tinerfeño, dónde les espera el avión militar que les está trasladando al Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, conforme al protocolo activado por el Ministerio de Sanidad.

Traslado al Hospital Militar Gómez Ulla

Una vez lleguen a Madrid, tendrán un trayecto de unos 40 kilómetros desde la base de Torrejón hasta el Hospital Gómez Ulla. Un hospital militar en el que todos los pasajeros comenzarán una cuarentena.

Tal y como contó la ministra de Sanidad, Mónica García, "siguiendo los criterios de prudencia y máxima seguridad, harán cuarentena en uno de los hospitales mejor preparados de Europa para dar respuesta a brotes epidemiológicos".

Todos ellos estarán, en una habitación individual, en la planta 22, una de "las Unidades de Aislamiento de Alto Nivel más avanzadas de Europa". "Todo pensado para contener cualquier brote, incluso con mucha mayor transmisibilidad", contó García.

Allí, se encontrarán con las siguientes condiciones:

Habitaciones con presión negativa y esclusas.

Circuitos separados para evitar contagios.

Monitorización constante.

Comunicación remota con familiares.

"El Gómez Ulla es una garantía y un orgullo para España. Porque solo con un sistema sanitario público como el nuestro es posible mantener este tipo de infraestructuras, preparadas para responder rápidamente a situaciones como esta", aseguró la ministra de Sanidad.