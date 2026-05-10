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El MV Hondius llega al puerto de Granadilla de Tenerife ante la expectación del mundo
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El MV Hondius llega al puerto de Granadilla de Tenerife ante la expectación del mundo

El crucero afectado por un brote de hantavirus se sitúa ya frente a la costas tinerfeñas pese al choque de última hora entre el Ejecutivo canario y el Gobierno Central. El desembarco de pasajeros comenzará al amanecer.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
The cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife, Spain, May 10, 2026. REUTERS/Pedro Nunes
El MV Hondius frente al puerto de Granadilla, en Tenerife, este domingo.REUTERS

El MV Hondius ya se encuentra en el puerto de Granadilla de Tenerife. Siguiendo el cuidadoso y organizado protocolo, el crucero, afectado por un brote de hantavirus, no será evacuado hasta que no amanezca completamente. Las luces del buque, que transporta a unas 144 personas, ya son perceptibles desde las infraestructura portuaria, donde le espera un amplio dispositivo sanitario y de protección civil para facilitar el desembarco del pasaje. El barco viene escoltado por una patrullera de la Guardia Civil y otra de Salvamento Marítimo y se ha quedado fondeado como a una milla del puerto de Granadilla.

Jesús Delgado Barroso
Jesús Delgado Barroso
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Redactor de Hard News en El HuffPost España. Graduado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y Máster El País, trabajó en Diario de Sevilla, Cadena SER y El País. En El HuffPost escribe temas de Actualidad, pero también sobre Cultura, lo que más le apasiona.

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