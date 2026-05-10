El MV Hondius llega al puerto de Granadilla de Tenerife ante la expectación del mundo

El MV Hondius ya se encuentra en el puerto de Granadilla de Tenerife. Siguiendo el cuidadoso y organizado protocolo, el crucero, afectado por un brote de hantavirus, no será evacuado hasta que no amanezca completamente. Las luces del buque, que transporta a unas 144 personas, ya son perceptibles desde las infraestructura portuaria, donde le espera un amplio dispositivo sanitario y de protección civil para facilitar el desembarco del pasaje. El barco viene escoltado por una patrullera de la Guardia Civil y otra de Salvamento Marítimo y se ha quedado fondeado como a una milla del puerto de Granadilla.