Rastrilla las hojas de su jardín y encuentra debajo de los montones lo que muchos pensarían que son temidas serpientes

El 27 de abril, Algirdas, un vecino del distrito de Klaipėda (Lituania), se disponía a realizar tareas rutinarias de jardinería cuando hizo un descubrimiento poco común. Mientras rastrillaba hojas en su jardín, movió un viejo montón y quedó paralizado: siete gluodenas emergieron lentamente de entre la hojarasca.

El hombre compartió su hallazgo en Facebook con varias fotografías y el siguiente mensaje: "No una, sino siete gluodenas aparecieron debajo de un viejo montón de hojas, que moví rastrillando".

Aunque su aspecto pueda causar cierto temor, especialmente por su semejanza con una serpiente, los expertos aclaran que se trata de un lagarto inofensivo. El herpetólogo Gerardas Paskevicius explica a TV3 que el gluodeno o serpiente de cobre, es en realidad "un lagarto sin patas y tiene poco en común con las serpientes, aparte de la forma del cuerpo".

Añade que su principal diferencia visible es que "las gluodenas tienen escamas brillantes y son capaces de parpadear, a diferencia de las serpientes, que no tienen párpados".

Estos animales, que antes eran poco frecuentes en Lituania, han comenzado a reaparecer gracias a mejores condiciones ambientales. Su hábitat preferido son zonas secas y arenosas, donde encuentran alimento como arañas, lombrices y otros pequeños invertebrados. Lejos de suponer una amenaza, son considerados un "vecino útil".

El experto también señala que, durante la primavera, los machos se pueden identificar fácilmente por "manchas azules cerca de la cabeza" que indican el grado de su madurez.

Dbido a que no representan ningún peligro para las personas, Paskevicius recuerda la importancia de proteger estas criaturas: "Lo más importante es que la gente no lo destruya, porque las gluodenas muchas veces mueren en las carreteras". En caso de querer moverlas, aconseja "hacerlo con las manos desnudas" y no tomarlas buscamente por la cola porque dejará caer esta parte del cuerpo.

