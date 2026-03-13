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El historiador José Miguel Villarroya ve el nuevo barco de Felipe VI y reclama su derecho a utilizarlo
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El historiador José Miguel Villarroya ve el nuevo barco de Felipe VI y reclama su derecho a utilizarlo

"Que me lo dejen a mí dos días".

Daniel Pueblas Lara
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José Miguel Villarroya, en 8TV.8TV

El historiador José Miguel Villarroya ha estado este viernes en Malas lenguas, el programa de TVE que dirige y presenta Jesús Cintora. Allí, entre otros asuntos, ha comentado la última adquisición del rey Felipe VI.

Se trata de un barco, concretamente, de un velero, que el monarca utilizará ara competir en las regatas y que está valorado en un millón de euros. La valoración de Villarroya no ha podido ser más curiosa, tanto por el tono como por las formas

"Vivimos en el Antiguo Régimen todavía, donde los reyes disfrutaban de prebendas que pagaba el pueblo", ha asegurado el historiador catalán. "Si se lo compra la armada, que lo utilice la armada", ha defendido Villarroya. 

"Que me dejen subir y me tumbo al sol"

Durante su intervención, ha reclamado su derecho a disfrutar del velero. "Si lo utiliza el rey, que me lo dejen a mí también. Porque a mí también me gusta pasear con el barco por Mallorca", ha dicho Villarroya en tono de crítica. 

"También tendré derecho, ¿no? como español, que me dejen al menos dos días en verano pues ir paseando con el barquito por Mallorca", ha insistido vehementemente el colaborador de TVE.

"Que me dejen subir y yo me tumbo ahí al sol, y ya está. Pero si solo lo utiliza el rey, entiendo que el Antiguo Régimen, con Luis XVI, María Antonieta y demás", ha insistido Villarroya. 

"La nada" frente a Pedro Sánchez

Recientemente, Villarroya se refirió al contexto internacional y a Pedro Sánchez como mayor opositor a Donald Trump. Sobre el presidente del Gobierno dijo que tenía "mucha suerte porque delante tiene la nada".

Pese a declararse comunista y criticar abiertamente a Pedro Sánchez, Villarroya rompió una lanza a su favor al tiempo que criticaba abiertamente a la derecha, inmersa en lanzar reproches constantes al presidente del Gobierno.

"Por eso ponen a Aznar porque como mínimo, aunque repita los argumentos... Aznar al lado de Feijóo, es algo más que Feijóo", afirmó el historiador la semana pasada en Malas lenguas.

Daniel Pueblas Lara
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Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

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