Uno de los hermanos detenidos por el crimen de Francisca Cadenas carga con toda la culpa y exculpa al otro

Imágenes de los registros llevados a cabo en Hornacho (Badajoz) por el que se hayan detenidos dos hermanos por la muerte de Francisca Cadenas, la vecina de Hornachos desaparecida en 2017.

Novedades en el caso de Francisca Cadenas. Uno de los hermanos detenidos por la muerte de Francisca Cadenas, vecina de Hornachos (Badajoz), ha confesado el crimen, según ha confirmado su propio abogado este viernes, José Duarte.

La mujer desapareció en 2017 y no ha sido hasta casi una década después cuando, tras realizar la UCO un registro en la casa de los vecinos y hallar restos óseos, han comenzado a aparecer nuevas pistas sobre el caso.

La declaración del abogado ha ocurrido a su salida del acuartelamiento de la Guardia Civil en Zafra, donde los detenidos han pasado la noche. Allí, ante la insistencia de los medios de comunicación ha podido confirmar que uno de los sospechosos había exculpado al otro, cargando así con todo el peso de la culpa.

José Luis Quintana, el delegado del Gobierno en Extremadura, ha señalado en Badajoz que el instituto armado ha hecho un trabajo "inmejorable" y que son "la élite de España" cuando se trata de investigar esta clase de sucesos.

-Noticia en ampliación-