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Alemania quiere impedir que las gasolineras puedan subir el precio más de una vez al día: en España sigue habiendo 'barra libre'
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Alemania quiere impedir que las gasolineras puedan subir el precio más de una vez al día: en España sigue habiendo 'barra libre'

La medida ha sido anunciada por la ministra alemana de Economía y Energía, Katherina Reiche.

Rafael Gómez
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Un coche repostando gasolina
Un coche repostando gasolinaChristophe Papke / Westend61 vía Getty Images

Desde que el pasado 28 de febrero EEUU e Israel lanzaran su ofensiva conjunta contra Irán, el precio de los combustibles en España (y en Europa) ha experimentado un rápido encarecimiento.

Durante la segunda semana de guerra en Oriente Medio, el coste del diésel y de la gasolina en España se han incrementado un 14,1% y un 7,7%, respectivamente, en comparación con la semana anterior.

En concreto, los datos del Boletín Petrolero de la Unión Europea apuntan a que el precio medio del litro de diésel ha alcanzado los 1,645 euros (la cota más alta desde finales de octubre de 2023) y el de la gasolina se ha elevado hasta los 1,600 euros (el mayor precio desde agosto de 2024).

Ante esta situación, que es generalizada en todo el continente europeo, Alemania ha querido tomar cartas en el asunto. La ministra de Economía y Energía, Katherina Reiche, ha anunciado que el país va a prohibir que las gasolineras suban los precios más de una vez al día.

Cabe destacar que en España no existe un límite legal en ese sentido, por lo que las gasolineras tienen 'barra libre' para encarecer los combustibles todas las veces que quieran a lo largo de una misma jornada.

No habrá limitaciones para las bajadas de precio

Tal y como recoge la agencia alemana de noticias DPA, Katherina Reiche ha expresado que el coste de los combustibles sube con gran rapidez cuando el precio del petróleo aumenta pero desciende muy lentamente cuando el valor del petróleo disminuye (lo que se conoce como el 'efecto cohete y pluma').

En ese sentido, la ministra alemana de Economía y Energía ha afirmado que "queremos romper este mecanismo", a través de una modificación de la ley antimonopolio. Cuando la medida entre en vigor, las gasolineras alemanas podrán encarecer los combustibles solo una vez al día, pero no habrá limitaciones para llevar a cabo bajadas de precio.

Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

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