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Martín Barreiro, hombre del tiempo de TVE, avisa del cambio corto, pero intenso, que llega a España el fin de semana
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Martín Barreiro, hombre del tiempo de TVE, avisa del cambio corto, pero intenso, que llega a España el fin de semana

Todo parece indicar que será un "zarpazo corto, pero intenso".

Juan De Codina
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Martín Barreiro da la previsión del tiempo.
Martín Barreiro da la previsión del tiempo.TikTok / martinbarreiroc

El meteorólogo Martín Barreiro, uno de los hombres del tiempo de RTVE, ha advertido sobre la previsión que se espera de cara al fin de semana en España y que se viene un episodio invernal muy corto, pero intenso.

En su perfil oficial de TikTok (@martinbarreiroc), así como en su intervención diaria en Directo Al Grano, programa de TVE presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró, avisa de que este fin de semana, "de vuelta al invierno".

"El aire frío está entrando por el norte peninsular junto con las precipitaciones. Va a aumentar el viento y esperamos nevadas, mucho frío, mucho viento, oleaje y también lluvia", ha informado. Además, también ha revelado que hay avisos desde este viernes por nevadas en la cordillera cantábrica en Asturias.

Las precipitaciones del fin de semana

Habrá acumulación de precipitaciones este fin de semana, especialmente en el norte, tanto de lluvia como de nieve. También hay avisos por nevadas activadas en Asturias, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y Cataluña.

"La cota de nieve bajará el sábado hasta los 800 o incluso los 600 metros", ha matizado. Además, también hay avisos por oleaje en el norte y en Canarias. "Hoy y mañana sábado se extienden al Mediterráneo", ha añadido.

Temperaturas del fin de semana

Esta bajada de la cota de nieve, según el meteorólogo, quiere decir que va a bajar la temperatura. "Fijaos en el desplome de las máximas de mañana, sábado, nada que ver con la tarde de hoy en prácticamente toda España, 10 o 12 grados menos, se va a notar mucho", ha afirmado.

"Luego, el domingo, pues una jornada con nieve en el norte, pero sobre todo más claros, más sol, sobre todo viento en el Mediterráneo. Es un zarpazo corto, pero intenso", ha concluido.

Meteored también avisa del gran cambio del sábado

La climatóloga Silvia Ferrer va por la misma línea y en Meteored avisa que de cara al sábado 14 de marzo se aproxima en España un descenso de las temperaturas de entre 6 y 10 grados. Llega un nuevo frente que provocará que la nubosidad aumente de oeste a este.

"Las precipitaciones llegarán a últimas horas al noroeste, el Cantábrico y Pirineos, siendo más abundantes en Asturias y Cantabria, donde podrían ser localmente fuertes o persistentes", ha informado.

Juan De Codina
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Soy redactor de virales en HuffPost España y trato de que estés al día de las historias que generan debate en la calle.

 

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Escribo sobre temas que rodean la vida pública: política, cine, creadores de contenido o el día a día de la gente de la calle, pero al estilo Huff, contando historias que quizá no sabías que te interesaría leer.

Cuando las compañías cinematográficas de Marvel y DC entran en juego, ahí me tendrás el primero para contarte qué ha pasado con tus héroes y villanos favoritos.

 

Mi trayectoria

 

Me formé en Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid con el sueño de ser periodista deportivo y, como siempre he dicho, nací en el Diario AS y empecé a criarme en el HuffPost España desde octubre de 2023. Durante mi etapa universitaria participé en múltiples programas de radio y dirigí hasta graduarme Deporte de las Seis.

 

 

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