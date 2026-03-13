La UE acuerda prohibir los modelos de IA que permitan imágenes sexuales sin consentimiento y Pedro Sánchez arrasa con solo una palabra

El diario El País informó este miércoles que los países de la Unión Europea han acordado pedir la prohibición de aquellas inteligencias artificiales que permitan crear imágenes sexuales sin consentimiento y la pornografía infantil. Esta medida tomará forma definitivamente una vez se negocie con el Parlamento para la reforma de la conocida como Ley de Inteligencia Artificial.

Ha sido una propuesta de España y Pedro Sánchez está en el punto de mira. A inicios de febrero, Pedro Sánchez anunció en la Cumbre Mundial de los Gobiernos, celebrada en Dubái, que prohibiría en el país el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, algo que despertó la 'rabieta' de Elon Musk, dueño de X, y Pável Dúrov, dueño de Telegram.

Por un lado, Musk arremetió contra el jefe del Ejecutivo central español en su propia red social: "El sucio Sánchez (dirty Sánchez) es un tirano y un traidor al pueblo de España". Más tarde lo calificó como un "verdadero fascista totalitario". Por otro lado, Dúrov envió un mensaje a todas las cuentas de Telegram: "El gobierno de Pedro Sánchez está impulsando nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet".

Una palabra de Sánchez para la historia

Muchos recordarán la frase con la que Sánchez respondió a estos dos magnates. De hecho, lo hizo en X, para asegurarse de que Elon Musk lo viera: "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos". Acumuló más de 8,5 millones de reproducciones y 87.000 'me gusta'.

¿Qué tiene que ver esta frase con todo esto? Pues que precisamente ya tenemos la continuación tras este gran acuerdo. Sánchez ha vuelto a tuitear sobre la información otorgada por El País y con solo una palabra ha acumulado miles y miles de 'me gusta': "Cabalgamos".

Las reacciones a esta palabra y "victoria" de Sánchez son del mismo estilo: "Otro ataque a la libertad, según Musk y Ayuso. Ya no se pueden desnudar a menores con libertad en el comunismo".