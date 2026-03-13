La UE ofrece 7.388 euros netos al mes a funcionarios con hijos y solo exige un grado universitario y hablar dos idiomas de la UE: 170.000 personas se han presentado a 1.500 plazas

El 'caramelo' de las oposiciones de la Unión Europea ya está de vuelta. Bruselas busca nuevas caras para su aparato administrativo y burocrático y con ese fin ha convocado una proceso de selección pública a través de la Oficina Europea de Selección de Personal (conocida como EPSO).

Los requisitos no parecen especialmente restrictivos para participar en la fase inicial de selección de candidatos. Basta con ser ciudadano de la Unión Europea, tener un título universitario y dominar dos idiomas que sean oficiales dentro de la UE.

Los detalles del puesto recogen un horario semanal de 37'5 horas, con categoría de funcionario AD5, la posibilidad de teletrabajar dos o tres días a la semana y un salario bruto inicial de 6.153 euros al mes y una carga impositiva realmente baja, aunque modificable según el país de procedencia del candidato seleccionado.

Las tareas asociadas a este puesto de Administración incluyen labores de apoyo a los legisladores comunitarios y forman parte de un grupo de trabajo con competencias en las siguientes áreas

Diseño y desarrollo de medidas políticas.

Implementación y ejecución operativa de medidas políticas.

Gestión de recursos.

Solo por poner un ejemplo, el periódico alemán Die Welt detalla que de esos 6.153 euros brutos a un ciudadano alemán le quedarían unos 5.798 netos al mes. La cifra es algo más baja en Bélgica, donde los cálculos se sitúan en 4.853 euros por la mayor carga impositiva en el estado.

Añade la prensa que "solo hablamos del salario inicial", porque la oposición garantiza una rápida carrera laboral vertical, con ascensos progresivos hasta llevar la escala salarial "prácticamente de forma automática a un sueldo de dos dígitos".

Por si fuera poco, el cargo incluye derecho a guardería y/o plaza en colegios internacionales de la UE para los hijos de la persona seleccionada.

"La UE se está transformando en una fortaleza tecnocrática, protegiendo a sus burócratas de todas las adversidades de la realidad. Puede que el mundo se esté desmoronando afuera, pero en Bruselas las luces siguen encendidas", remata Die Welt, ironizando con los atractivos de un empleo que podría parecer del todo menos atractivo, por su carga burocrática en pleno corazón europeo.