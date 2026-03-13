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El politólogo que predijo la crisis de Ucrania: "Estamos en una situación mucho más peligrosa de lo que la gente cree; ningún líder mundial puede sentirse seguro ya"
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El politólogo que predijo la crisis de Ucrania: "Estamos en una situación mucho más peligrosa de lo que la gente cree; ningún líder mundial puede sentirse seguro ya"

El experto ha explicado qué es lo que supone a nivel geopolítico el asesinato del líder supremo de Irán desde 1989, Alí Jameneí.

Rafael Gómez
Rafael Gómez
Bombardeos en Teherán (Irán)
Bombardeos en Teherán (Irán)Getty Images

Ivan Krastev, el politólogo que predijo la crisis de Ucrania, ha alertado de que el ataque conjunto de Israel y EEUU a Irán podría desencadenar en una manera de alterar el orden mundial que en los tiempos actuales parecía ya olvidada: matar a los principales líderes.

En una entrevista en el medio de comunicación polaco Onet, el experto ha explicado que "los asesinatos selectivos son factibles para los Estados más poderosos. Sin embargo, en principio, los países más débiles también pueden llevarlos a cabo mediante acciones asimétricas".

Según el conocido politólogo búlgaro, el asesinato de Alí Jameneí, líder supremo de Irán desde 1989, podría abrir un nuevo capítulo en la historia. "Tras la operación militar en Irán, prácticamente ningún jefe de Estado o de Gobierno puede sentirse realmente seguro", ha alertado Krastev.

En la opinión del especialista geopolítico, la ejecución de ese magnicidio que ha descabezado el régimen iraní "también alterará las relaciones personales de Trump con muchos otros jefes de Estado".

"El asesinato de un jefe de Estado se consideraba una 'opción nuclear', hoy es un arma convencional"

En ese sentido, Ivan Krastev ha destacado que "anteriormente, el asesinato selectivo de un jefe de Estado se consideraba una 'opción nuclear'". Sin embargo, "hoy es un arma convencional", ha advertido.

Al respecto, el politólogo ha señalado que un importante número de países podrían poner sobre la mesa la opción de llevar a cabo ataques como el de EEUU e Israel contra el régimen iraní para tratar de reforzar su posición.

"Vivimos en un mundo donde muchas potencias, por diversas razones, sienten que el futuro no necesariamente está de su lado. Por lo tanto, si no actúan hoy, podrían encontrarse en una posición más débil mañana. Esto es precisamente lo que me preocupa enormemente y me lleva a creer que nos encontramos en una situación mucho más arriesgada y peligrosa de lo que muchos perciben", ha expresado el experto.

Rafael Gómez
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Soy redactor de temas SEO y de economía, siempre tratando de ofrecer información de servicio al ciudadano de a pie.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo un poco de todo, aunque los temas económicos que más me gusta tratar son aquellos que no se enseñan en el colegio pese a ser fundamentales en el día a día: cómo leer una nómina, cómo hacer la Declaración de la Renta, a qué ayudas puedes tener derecho, cuánto te va a quedar de pensión…

 

Mi trayectoria

Nací en Huelva. Y desde allí di el salto a Madrid para obtener el título de graduado en Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos. Siempre me había gustado la economía y mis prácticas en Capital Radio me sirvieron para confirmarlo.

 

Esa primera experiencia profesional fue la que me llevó a hacer un Máster en Periodismo Económico. Cursando esos estudios, y tras una breve estancia en La Información, llegué al Grupo Prisa, concretamente a la sección de Actualidad del Diario AS. Tras esas experiencias, llegué a El HuffPost España, donde llevo escribiendo desde 2022.

 

 

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