El politólogo que predijo la crisis de Ucrania: "Estamos en una situación mucho más peligrosa de lo que la gente cree; ningún líder mundial puede sentirse seguro ya"

Ivan Krastev, el politólogo que predijo la crisis de Ucrania, ha alertado de que el ataque conjunto de Israel y EEUU a Irán podría desencadenar en una manera de alterar el orden mundial que en los tiempos actuales parecía ya olvidada: matar a los principales líderes.

En una entrevista en el medio de comunicación polaco Onet, el experto ha explicado que "los asesinatos selectivos son factibles para los Estados más poderosos. Sin embargo, en principio, los países más débiles también pueden llevarlos a cabo mediante acciones asimétricas".

Según el conocido politólogo búlgaro, el asesinato de Alí Jameneí, líder supremo de Irán desde 1989, podría abrir un nuevo capítulo en la historia. "Tras la operación militar en Irán, prácticamente ningún jefe de Estado o de Gobierno puede sentirse realmente seguro", ha alertado Krastev.

En la opinión del especialista geopolítico, la ejecución de ese magnicidio que ha descabezado el régimen iraní "también alterará las relaciones personales de Trump con muchos otros jefes de Estado".

"El asesinato de un jefe de Estado se consideraba una 'opción nuclear', hoy es un arma convencional"

En ese sentido, Ivan Krastev ha destacado que "anteriormente, el asesinato selectivo de un jefe de Estado se consideraba una 'opción nuclear'". Sin embargo, "hoy es un arma convencional", ha advertido.

Al respecto, el politólogo ha señalado que un importante número de países podrían poner sobre la mesa la opción de llevar a cabo ataques como el de EEUU e Israel contra el régimen iraní para tratar de reforzar su posición.

"Vivimos en un mundo donde muchas potencias, por diversas razones, sienten que el futuro no necesariamente está de su lado. Por lo tanto, si no actúan hoy, podrían encontrarse en una posición más débil mañana. Esto es precisamente lo que me preocupa enormemente y me lleva a creer que nos encontramos en una situación mucho más arriesgada y peligrosa de lo que muchos perciben", ha expresado el experto.