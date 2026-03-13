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EEUU ofrece cerca de nueve millones de euros de recompensa a cambio de información que conduzca al nuevo líder supremo de Irán
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EEUU ofrece cerca de nueve millones de euros de recompensa a cambio de información que conduzca al nuevo líder supremo de Irán

El Departamento de Estado ha extendido esta recompensa para otros nueve altos cargos de Teherán.

EP
Líder Supremo iraní Mojtaba Jamenei
Líder Supremo iraní Mojtaba Jamenei

El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado este viernes una recompensa de hasta diez millones de dólares (cerca de nueve millones de euros) a cambio de información que conduzca al nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei.

El Departamento de Estado ha extendido esta recompensa para otros nueve altos cargos de Teherán, incluidos el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Alí Lariyani; y los ministros de Inteligencia y del Interior, Esmail Jatib y Eskandar Momeni, respectivamente.

También, forman parte de esta lista el asesor militar del líder supremo, el general Yahya Rahim Safavi; y el subjefe de Estado Mayor de la Oficina del líder supremo, Alí Asghar Heyazi. Washington pide asimismo esta recompensa por cuatro personas de las que no ha ofrecido identidad: un comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, un asesor del líder supremo, el jefe militar de la Oficina del líder supremo y el secretario del Consejo de Defensa.

"Estas personas dirigen y controlan diversos componentes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI), que planifica, organiza y lleva a cabo actos terroristas en todo el mundo", ha señalado la cartera dirigida por Marco Rubio.

EP

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