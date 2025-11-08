Reclama 10.530 euros por alquileres impagados cuando es él el condenado a pagar 12.800 euros a los inquilinos 

Un propietario deberá pagar 12.800 euros después de haberles denunciado por impago, según recoge el diario francés Le Figaro. Todo comenzó cuando después de un año y medio de alquiler de su vivienda, la pareja que tenía de inquilinos dejó de pagar.

Cuando el propietario dejó de recibir sus ingresos, les envió un primer requerimiento de pago, el cual nunca tuvo respuesta. Lo volvió a intentar una vez más en 2023, esta vez el requerimiento era de 10.530 euros (lo que era más que el año de alquiler que debía la pareja). Como de nuevo no tuvo respuesta alguna, el propietario decidió invocar la cláusula de rescisión, lo que le permitió cancelar el contrato por impago. Fue entonces cuando los inquilinos le denunciaron y pasaron a ocupar el inmueble sin derecho legal.

El juez, sin embargo, le dio la razón a los inquilinos, pues vivían con dos niños, más el que iba a llegar, ya que la mujer estaba embarazada en un piso de apenas 26 metros cuadrados, lo que dejaba bastantes dudas sobre el hacinamiento de la vivienda. "El apartamento está sobre ocupado e inadecuado para la composición familiar en relación con el espacio habitable real. La superficie requerida para cuatro personas es de 34 metros cuadrados", afirma el informe pericial, que señala algunas irregularidades más como la humedad o la falta de ventilación.

"Para defendernos, argumentamos que el inquilino actúo de mala fe. No se puede culpar a un propietario por un hacinamiento del que no tenía conocimiento, especialmente si el inquilino le mintió", declaró por su parte el abogado del Colegio de Abogados de París. Sin embargo, el juez reconoció las condiciones de la vivienda y obligó al propietario a pagar a sus inquilinos 12.800 euros.

"Para nosotros, los problemas de humedad se deben al hacinamiento. El propietario, que trabaja en la construcción, quería hacer las reparaciones él mismo, pero el inquilino no le dejó entrar", agregó por su parte el tribunal, que consideró que "no ha demostrado haber tomado ninguna medida para remediar la situación de los inquilinos ni ha explicado el motivo de esta negligencia".

Según recoge el diario francés, "en el momento de la sentencia, la deuda por alquiler ascendía a 11.552€. Tras deducir los 4.976 euros correspondientes a ayudas a la vivienda no percibidas desde que la propiedad fue declarada inhabitable, el tribunal determinó que los inquilinos debían únicamente 6.576€. Dado que se ordenó el pago de 12.800 euros, el saldo neto adeudado a los inquilinos era de poco más de 6.000 euros".

El propietario nunca tuvo que pagar dicha suma, pues al final los propietarios se quedaron algo más de tiempo. "Esta cantidad se compensó con el alquiler adeudado tras la sentencia, puesto que el alquiler se sigue pagando hasta que los inquilinos desalojen definitivamente el inmueble", sentenció el abogado, que afirmó que ahora la familia cuenta con una vivienda social.