Cachondeo cuando Pedro Sánchez hace este comentario sobre los perros durante una visita a una promoción de viviendas
Ha ocurrido en Vitoria-Gasteiz y lo ha compartido el mismo presidente en su cuenta de TikTok. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Pedro Sánchez en el videoX: pdrsnche

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido un video en su cuenta de TikTok donde resume y enseña su visita a una promoción de viviendas de alquiler asequible en Vitoria-Gasteiz, donde se puede escuchar al socialista realizar un comentario que ha llamado la atención de bastantes usuarios. 

De hecho, hasta el propio político destaca el momento al inicio de su video. "¿Tú tienes mascota?", le preguntaba Sánchez en el metraje a una de las mujeres que parece habitar en la vivienda. "Sí, pero no la tengo ahora", le responde la misma, que añade que su mascota se llama Akiro. 

"Yo soy fan de los perros, o sea, no tengo problema", afirma entonces, con una amplia sonrisa, el presidente, al que algunos llamaban como "Perro Sánchez" en un intento de deshumanizarlo y de insultarle.

El momento, que ha sido compartido en 'X' (antes conocido como Twitter) por la cuenta @pdrsnche, ha provocado un aluvión de comentarios, que lo han interpretado como un juego de palabras y como una referencia indirecta a cuando a él lo llamaban así. 

"Me encantó ese comentario", señala uno. "¡¡Qué carisma!! ¡Grande Pedro!", comenta otro. "El CRACK debe salir más", "Nosotras también", destacan algunos más en los comentarios. La publicación lleva ya más de 400 'me gusta' y cerca de 9.000 reproducciones. 

Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. En política e internacional, trato de traducir lo complejo, de dar a conocer los discursos y las tensiones que puedan surgir para que se entiendan sin necesidad de recurrir a palabras complejas. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 