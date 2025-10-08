Cachondeo cuando Pedro Sánchez hace este comentario sobre los perros durante una visita a una promoción de viviendas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha compartido un video en su cuenta de TikTok donde resume y enseña su visita a una promoción de viviendas de alquiler asequible en Vitoria-Gasteiz, donde se puede escuchar al socialista realizar un comentario que ha llamado la atención de bastantes usuarios.

De hecho, hasta el propio político destaca el momento al inicio de su video. "¿Tú tienes mascota?", le preguntaba Sánchez en el metraje a una de las mujeres que parece habitar en la vivienda. "Sí, pero no la tengo ahora", le responde la misma, que añade que su mascota se llama Akiro.

"Yo soy fan de los perros, o sea, no tengo problema", afirma entonces, con una amplia sonrisa, el presidente, al que algunos llamaban como "Perro Sánchez" en un intento de deshumanizarlo y de insultarle.

El momento, que ha sido compartido en 'X' (antes conocido como Twitter) por la cuenta @pdrsnche, ha provocado un aluvión de comentarios, que lo han interpretado como un juego de palabras y como una referencia indirecta a cuando a él lo llamaban así.

"Me encantó ese comentario", señala uno. "¡¡Qué carisma!! ¡Grande Pedro!", comenta otro. "El CRACK debe salir más", "Nosotras también", destacan algunos más en los comentarios. La publicación lleva ya más de 400 'me gusta' y cerca de 9.000 reproducciones.