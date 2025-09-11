Registra a su perro en el colegio electoral, vota dos veces en su nombre y la fiscalía llama a su puerta

Hombre depositando su voto en una urna durante las elecciones frente a la bandera del estado estadounidense de California.

Un perro convertido en 'elector' y un voto que llegó a contarse: la historia que ha dado la vuelta a California. Una vecina de Costa Mesa, en el condado californiano de Orange, podría ser condenada a hasta seis años de cárcel tras registrar a su perra como votante y emitir un voto en su nombre en dos elecciones. Tal y como informa La Stampa citando a la Fiscalía, la papeleta del animal fue aceptada y contabilizada en 2021, mientras que en 2022 el intento resutló fallido.

Laura Lee Yourex, de 62 años, está imputada por cinco delitos relacionados con fraude electoral, después de inscribir a su mascota, Maya Jean Yourex, en el padrón y enviar papeletas durante la revocatoria del gobernador Gavin Newson en 2021 y en las primarias de 2022.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que "el voto del perro se contabilizó con éxito en las elecciones revocatorias de gobernador de California de 2021, pero fue rechazado en las primarias de 2022".

"Nos tomamos muy en serio el fraude electoral", afirma a CBS News Bob Page, Registrador de Votantes del Condado de Orange. "Cuando recibí un informe en octubre sobre la posible existencia de una persona ficticia registrada para votar, que había votado e intentado votar en dos elecciones, lo remitimos de inmediato al fiscal de distrito para que investigara, y este finalmente presentó cargos", añade.

Confesión y pistas en redes sociales

El caso salió a la luz en octubre de 2024, cuando la propia Yourex contactó al Registro Electoral del Condado de Orange para confesar que había registrado a su perro y que había enviado por correo al menos una papeleta. La oficina trasladó la información a la Fiscalía, que abrió una investigación.

Las indagaciones se apoyaron en publicaciones de la mujer en redes sociales. En enero de 2022, compartió una fotografía de Maya con una pegatina que decía "yo voté" junto a una papeleta. Meses después, mostró la placa de identificación del animal junto a otra papeleta de voto por correo, comentando: "Maya sigue recibiendo su boleta", a pesar de que la perra ya había fallecido.

La acusación formal incluye un cargo de perjurio, uno por presentar documentos falsos, dos por votar sin derecho y uno por registrar a una persona inexistente.

El sistema electoral californiano facilita el registro de votantes mediante una declaración jurada de ciudadanía y residencia, sin exigir prueba de identidad. El Departamento de Justicia recordó que "no se requiere prueba de residencia o identificación para que los ciudadanos se registren para votar en una elección estatal, ni para votar".