Rescatan a un excursionista en helicóptero, su seguro se desentiende y le llega una enorme factura a casa

Parecía una excursión cotidiana para dos montañistas experimentados, pero la jornada terminó con una amarga sorpresa: una factura de 4.128 francos suizos (unos 4.400 euros) tras ser rescatados en helicóptero. El incidente ocurrió en el macizo de Dents-du-Midi, en los Alpes suizos, donde un senderista y su compañero quedaron atrapados en una pendiente empinada y resbaladiza.

Tras varios intentos fallidos de salir por sus propios medios, decidieron llamar al número de emergencias 144, informa Money.it. Al recibir el aviso, un helicóptero de Air-Glaciers fue movilizado rápidamente. La operación, que duró más de una hora, concluyó sin heridos, pero se desarrolló con cierta complejidad debido a las condiciones del terreno.

Al regresar al valle, el senderista recibió la inesperada factura. Su seguro médico rechazó el reembolso argumentando que no se trataba de una "emergencia médica", el único supuesto en que cubren este tipo de rescates. Las compañías de seguros suizas solo asumen los costes de un rescate si la persona está herida o enfrenta un riesgo inmediato para su vida.

¿Miedo a realizar llamadas de emergencia?

En Suiza, una intervención en ambulancia puede costar entre 900 y 2.100 francos, dependiendo del cantón. En cambio, el rescate en helicóptero suele oscilar entre 3.500 y 4.500 francos, en función de la duración y dificultad de la misión.

Además, al llamar al 144 en este país, no se puede elegir qué organización intervendrá. Se aplica la regla del 'Siguiente Mejor', es decir, se moviliza la unidad más cercana y disponible. En esta ocasión intervino Air-Glaciers, aunque otras organizaciones como Rega y Air Zermatt también operan en la zona.

Curiosamente, el compañero del senderista, patrocinador de la Rega con una contribución anual de 40 francos, no recibió factura. Esta fundación, aunque no está obligada, suele exonerar a sus donantes del coste del rescate.

El incidente plantea una pregunta clave que ha generado polémica: ¿puede el miedo a los costes frenar una llamada de auxilio? Los equipos de rescate insisten en que es mejor pedir ayuda a tiempo. "Agradecemos cualquier llamada oportuna, ya que a menudo previene consecuencias peores", explican desde las organizaciones alpinas.