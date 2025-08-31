Unos jóvenes son rescatados en helicóptero de su excursión en la montaña porque estaban cansados

Rescate de emergencia en una via Ferrata en los Alpres italianos. Dos excursionistas, ambos de 20 años, han tenido que ser rescatados por las autoridades de emergencia italianas después de enviar un mensaje de socorro a través de sus relojes digitales. "Estamos cansados", fue, literalmente, su aviso.

Según publica el medio italiano Il Gazzettino, estos jóvenes excursionistas se encontraban a 2.700 metros de altura en la Ferrata Dibona al Cristallo, una popular ruta de senderismo al norte de Italia. Durante su recorrido de ida, se encontraron cansados, y gracias a sus dispositivos Garmin, pudieron enviar un mensaje de SOS, acompañado de su ubicación GPS.

De acuerdo a la información difundida, tras la recepción del mensaje de emergencia, las autoridades, a través de un helicóptero de rescate, despegaron para auxiliar a los excursionistas. Tras una vuelta de identificación, aterrizó apenas 30 metros de los afectados. Finalmente, fueron trasladados a su vehículo donde quedaron a salvo y pudieron volver a sus casas.

Tal y como recoge la página de senderismo WikiLoc, la Ferrata Dibona al Cristallo recorre poco más de 14 kilómetros de las cumbres alpinas italianas. La altitud máxima llega casi a los 3.000 metros, y se contabiliza un tiempo medio de movimiento de 5 horas y 40 minutos. La página especializada califica la dificultad técnica en un "Difícil".

Las vías ferratas son recorridos de montaña que combinan senderismo y escalada. Durante el trayecto, el excursionista pasará por elementos fijos como peldaños, clavos y puentes colgantes que facilitan el avance y proporcionan seguridad. En España, hay decenas de ejemplos para todos los niveles, como La Hermida en Cantabria, la Cala del Moli en Cataluña, o el Caminito del Rey en Andalucía.