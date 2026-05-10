El día que todo el mundo miró a Tenerife con un operativo inaudito y el engranaje funcionó a la perfección

Los 14 pasajeros españoles que iban a bordo del crucero neerlandés MV Hondius y un médico de la Organización Mundial de la Salud desembarcando en el puerto de Granadilla de Abona (Tenerife).

En plena misión aún y con la poco sorprendente lucha política entre gobiernos locales y el nacional, es hora de repasar cómo se ha desarrollado la jornada tras la llegada del MV Hondius. En torno a las 5:30 de la mañana, cuando todavía era de noche en el puerto industrial de Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife, el MV Hondius entraba lentamente en aguas españolas después de días convertido en el barco más observado del mundo. A bordo viajaban 147 personas atrapadas en medio del mayor operativo sanitario internacional vivido en Canarias desde la pandemia, tres muertos por un brote de hantavirus y decenas de pasajeros confinados durante días.

Una coordinación entre 23 países había colocado a la isla en el foco mediático global. Y, pese al miedo inicial, el engranaje terminó funcionando casi milimétricamente. El crucero, operado por Oceanwide Expeditions, llegaba procedente de Cabo Verde, donde les esperaba un despliegue inédito: más de 350 agentes de Guardia Civil y Policía, equipos sanitarios especializados, la Unidad Militar de Emergencias, aviones medicalizados y vuelos internacionales preparados para evacuar pasajeros.

El puerto vacío que se convirtió en el centro del mundo



El puerto de Granadilla, habitualmente alejado de los focos, amaneció completamente transformado. Más de 300 periodistas acreditados de 60 medios internacionales siguieron durante horas cada movimiento del barco.

Las imágenes recordaban inevitablemente a los primeros días del covid: pasajeros aislados, equipos con protección sanitaria, desembarcos controlados, autobuses escoltados y una coordinación constante con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Pero las autoridades repitieron durante toda la jornada el mismo mensaje de que esto no es otro covid-19. El propio director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se desplazó personalmente a Tenerife para supervisar el operativo junto a los ministros de Sanidad, Mónica García; de Interior, Fernando Grande-Marlaska; y de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.

Tedros quiso lanzar un mensaje directo a la población canaria, indicando que "la preocupación es legítima porque el trauma del covid sigue presente, pero la situación es mejor ahora".

Los españoles, los primeros en salir



Las primeras horas fueron clave. Los equipos sanitarios comprobaron uno a uno el estado de pasajeros y tripulación. Todos permanecían asintomáticos. Sobre las diez de la mañana comenzó la operación más delicada: el desembarco. Los primeros en abandonar el barco fueron los 14 españoles que viajaban a bordo.

Un Airbus del Ejército del Aire despegó poco antes del mediodía rumbo a Madrid, donde los pasajeros quedaron ingresados preventivamente en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. Allí permanecerán en cuarentena y bajo vigilancia médica mientras se aísla una parte del hospital, y se les realizan pruebas PCR y seguimiento epidemiológico. Se encuentran en habitaciones separadas y no podrán recibir durante semanas. El periodo de aislamiento establecido es de 42 días.

Autobuses de la UME y evacuación directa a pista



Después comenzaron a salir pasajeros de otras nacionalidades. El procedimiento se diseñó para minimizar cualquier contacto, con un desembarco escalonado, el traslado directo en autobuses de la UME y la entrada inmediata al aeropuerto con el acceso directo a pista, aunque hubo polémica con un pasajero irlandés que no llevaba puesta la mascarilla, aunque se ha asegurado que no supone ningún peligro.

El último vuelo saldrá este lunes

La evacuación internacional continuará todavía durante las próximas horas. El último vuelo de repatriación está previsto para la tarde del lunes. Los vuelos internacionales fueron despegando a lo largo del día hacia Francia, Canadá, Países Bajos y EEUU. Los últimos en abandonar Tenerife serán los pasajeros australianos y neozelandeses.

Mientras tanto, el MV Hondius, operado por Oceanwide Expeditions, permanecerá temporalmente en Tenerife para el repostaje, la limpieza y desinfección, y la coordinación logística final.

Tensiones políticas hasta última hora



La operación no estuvo exenta de tensión institucional. La noche anterior, el presidente canario, Fernando Clavijo, había advertido de que no permitiría el fondeo del barco si no existían garantías de evacuación rápida. Finalmente, el operativo siguió adelante bajo coordinación de Sanidad y la OMS.

Mónica García defendió durante toda la jornada la gestión española, asegurando que "nada nos va a distraer de seguir trabajando para que esto tenga éxito". La ministra calificó la operación como "sin precedentes". También añadió que "todo el pasaje a bordo del buque sigue asintomático".

Sánchez, el Papa y la OMS agradecen a Canarias



El impacto internacional del caso fue tan grande que tanto Pedro Sánchez como el Papa León XIV agradecieron públicamente la solidaridad de los canarios por permitir la llegada del barco. La OMS también quiso destacar el papel de Tenerife.

Diana Rojas, responsable de enfermedades emergentes del organismo, explicó que "no sería humano dejar que continuasen viaje en el barco".

El operativo que España quería demostrar que podía hacer



Más allá de la emergencia sanitaria, el despliegue terminó convirtiéndose también en una demostración logística y política. Los organismos internacionales consideraron que España era la adecuada para la gestión de la crisis.

España ha conseguido coordinar 23 países, evacuar pasajeros de cinco continentes, activar vigilancia epidemiológica internacional, evitar incidentes sanitarios y mantener aislado el operativo del resto de la población.

Un francés repatriado del crucero del hantavirus presenta síntomas

Como vemos, la evacuación internacional del MV Hondius avanzó este domingo con relativa normalidad, pero dejó también el primer sobresalto sanitario desde el inicio del operativo en Tenerife. El ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, confirmó que uno de los cinco ciudadanos franceses repatriados desde el crucero afectado por el presunto brote de hantavirus comenzó a presentar síntomas durante el vuelo de regreso.

El anuncio se produjo mientras España completaba el traslado de los primeros evacuados nacionales desde Canarias hasta Madrid. Hasta entonces, las autoridades habían insistido en que todos los pasajeros evacuados permanecían asintomáticos.

Por el momento no se ha confirmado diagnóstico positivo, no se han detallado síntomas concretos y el caso permanece bajo observación médica.