Se atiborran, se escapan sin pagar del restaurante y el dueño clama: "Las cuentas tienen que cuadrar"

El propietario del restaurante Cascina Ovi, situado en Segrate (Milán), ha publciado un vídeo en Instagram en el que ha explicado que unos clientes acudieron a su establecimiento, se atiborraron y se fueron sin pagar. "El problema no es la pérdida económica, sino la falta de respeto", ha clamado.

"No se trata solo del daño económico en sí, sino de la falta de respeto. En estos casos, lo que se pierde, más allá de la factura, es la confianza, el trabajo de una familia", se ha desahoga Francesco Rizzo, dueño del restaurante afectado, según ha relatado el medio italiano Fanpage.

A continuación, ha afirmado que "hay una nueva categoría de personas. Gente que reserva, se atiborra y se escapa del restaurante sin pagar la cuenta". Además, ha dicho que vio las cámaras de seguridad internas y así pilló a los culpables.

"¿Cómo pueden disfrutar de su comida o cena sabiendo que pronto tendrán que irse? Vienen específicamente para evitar pagar, no es cuestión de necesidad. Si eso ocurre, con gusto les doy de comer; no hay problema. Pero ¿sabían que en algunos restaurantes o grandes pizzerías, el camarero a cargo es quien paga? Él es quien tiene que pagar: cargó su mesa en su PDA y debe el dinero a las empresas externas que suelen gestionar estos establecimientos. Las cuentas tienen que cuadrar", ha señalado.

"El problema no es tanto el daño económico, ni que cientos de personas se levanten y se vayan todos los días. Es la falta de respeto que se me muestra a mí, a mi familia y a las familias de quienes trabajan conmigo. Si nos quitan el dinero a mí y a mi familia, es grave; si se lo quitan a un pobre hombre, que quizá tuvo que trabajar extra esa noche, es aún más grave. Queridos colegas, intentemos protegernos de esta gente, tengamos cuidado. No es culpa del camarero, no es culpa de nadie, es culpa suya. Vienen a nosotros solo para aprovecharse", ha sentenciado.