Se cansa de la velocidad de Tinder y lanza una página de citas por correo para "tomarse el tiempo de encontrar el amor"

En plena era digital, donde las relaciones amorosas muchas veces comienzan con un "match" en una app, un vecino del norte de Francia ha decidido dar un giro y ralentizar el ritmo. Kévin Senechal, residente de Avelin, ha lanzado en junio una plataforma de citas que funciona exclusivamente por correspondencia postal. El objetivo: recuperar el romanticismo pausado de las cartas escritas a mano, lejos de los algoritmos y las prisas de Tinder o Meetic, tal y como relata a la revista francesa ICI.

La página, bautizada como Écris-moi (Escríbeme), busca fomentar conexiones más profundas y menos superficiales. La idea surgió al inspirarse en su madre, Patricia, de 63 años, quien además fue la primera en crear un perfil. "Joven jubilada, coqueta y con ganas de escribir un nuevo capítulo en su vida", se describe en la plataforma. Tras más de dos décadas divorciada, nunca encontró una alternativa que le pareciera auténtica. "No me sentía cómoda en los sitios tradicionales. Me hacían sentir como un producto", comenta. En cambio, escribir cartas le recuerda su juventud, cuando intercambiaba correspondencia con su exmarido mientras él cumplía el servicio militar.

Kévin, motivado también por el programa televisivo L’amour est dans le pré, donde los agricultores reciben cartas de admiradores, quiso adaptar ese espíritu romántico a una comunidad más amplia. "Escribir exige tiempo y dedicación. Quien lo hace, lo hace en serio", afirma el creador.

Aunque el número de usuarios aún es modesto —unas cien personas al cierre de julio— la comunidad crece día a día. Mientras tanto, los primeros inscritos pueden usar el servicio sin coste y recibirán un descuento cuando se habilite el envío de cartas, limitado a cinco personas nuevas al mes. Las misivas se enviarán a través de la plataforma para mantener la privacidad de las direcciones, aunque el contenido no será leído ni intervenido.

El precio del servicio será de 24,90 euros mensuales para quienes se comprometan por seis meses o 34,90 sin compromiso. Las cartas físicas se recibirán dos veces al mes, evocando el placer de abrir el buzón y encontrar, quizá, un pedazo de amor en papel perfumado. Patricia lo espera con ilusión: "Quiero volver a creer en el amor verdadero, el que dura toda la vida".