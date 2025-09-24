Separan a cinco loros de un zoológico como medida preventiva tras insultar a los visitantes con muy malas formas

Los loros son conocidos por su capacidad para imitar palabras humanas, pero en un santuario de vida silvestre en Reino Unido, un pequeño grupo llevó esta habilidad demasiado lejos. Cinco loros grises africanos tuvieron que ser retirados del aviario principal del Centro de Vida Silvestre de Lincolnshire tras comenzar a insultar repetidamente a los visitantes.

Billy, Eric, Tyson, Jade y Elsie se unieron al santuario en agosto de 2020 y fueron puestos en cuarentena juntos. Durante ese tiempo, los cuidadores notaron que no solo decían groserías, sino que también se animaban entre ellos a seguir haciéndolo.

"Estamos bastante acostumbrados a que los loros digan palabrotas, pero nunca habíamos tenido cinco a la vez", explicó Steve Nichols, director ejecutivo del centro, a Associated Press. "La mayoría de los loros se quedan callados afuera, pero por alguna razón a estos cinco les encanta", añadió.

El comportamiento provocó risas entre muchos visitantes: "Cuando un loro te manda a la mierda, a la gente le divierte muchísimo". Una reacción que les anima a mantener este comportamiento, ya que estas aves, comentó Nicols a la BBC, "juran para provocar una reacción o una respuesta". "Con los cinco, uno juraba y otro se reía y así seguía", afirmó.

A pesar de la gracia inicial, el equipo decidió separarlos como medida preventiva, especialmente para evitar situaciones incómodas con los más pequeños. "A algunos visitantes les pareció divertido, pero como los niños vienen de visita los fines de semana, decidimos trasladarlos", remarcó Nicols.

Para que su mal vocabulario no se contagiara al resto de los 200 loros del santuario, los cinco fueron repartidos a distintas zonas del centro. "Espero que aprendan palabras diferentes dentro de las colonias. Pero si les enseñan malas palabras a los demás y termino con 250 pájaros maldiciendo, no sé qué haremos", apostilló Nichols.

Aparentemente, en este refugio, los loros no solo habla, sino que también tienen personalidad, ya que, en 2020, un loro llamado Chico se había hecho famoso un mes antes por cantar 'If I Were A Boy', de Beyoncé.