Serge Tisseron, psiquiatra, sobre los peligros de Tiktok para los jóvenes: "Le da una forma morbosa a las preocupaciones adolescentes"

El reciente informe de la comisión de investigación sobre los efectos psicológicos de TikTok en menores ha encendido la alarma. La red social china es calificada como “una de las peores plataformas que ataca a nuestros jóvenes”, con prácticas que el documento considera ilegales y altamente nocivas. Según la comisión, el 45 % de los franceses de entre 11 y 12 años ya están registrados en TikTok, un dato que subraya la urgencia de analizar sus riesgos.

Serge Tisseron, psiquiatra y doctor en psicología, advierte que la adolescencia es un período particularmente vulnerable a las redes sociales. “Los jóvenes a menudo conocen los peligros mejor que los adultos, pero su funcionamiento mental aumenta el riesgo de caer en ellos”, señala. Para él, TikTok no solo es adictivo por su diseño, sino que también amplifica ansiedades y problemas emocionales que ya forman parte de la experiencia adolescente.

Uno de los mecanismos más preocupantes de la plataforma es el “desplazamiento” constante: un ciclo de retroalimentación que proporciona dopamina inmediata con cada acción. Según Tisseron, este estímulo rápido enseña a los jóvenes a buscar recompensas inmediatas, dificultando el esfuerzo sostenido y la capacidad de planificación a largo plazo. El resultado es una exposición continua a contenidos que pueden generar depresión, ansiedad o frustración.

El psiquiatra también subraya que TikTok actúa como amplificador de preocupaciones existentes. "Si un adolescente se siente incómodo con su cuerpo, la red social termina convenciendo de que el problema es mayor de lo que realmente es", explica. Además, los estándares estéticos y los videos problemáticos pueden afectar la construcción de la identidad de los jóvenes y su percepción de la realidad.

Tisseron critica la exclusión de los padres en la toma de decisiones sobre el uso de redes por menores de 13 a 15 años. Considera que la educación digital y la guía familiar son clave para un uso responsable, y que prohibir la plataforma sin alternativas no resolvería el problema de fondo: la falta de espacios físicos y sociales donde los jóvenes puedan relacionarse y socializar de forma segura.

El experto advierte que la solución requiere un enfoque integral. No basta con prohibir; es necesario reducir la toxicidad de las redes, fomentar experiencias colectivas y ofrecer educación digital. Asimismo, alerta sobre los riesgos de la socialización a distancia y de una generación que no desarrolle vínculos colectivos sólidos, un problema que, según él, se agrava con la ausencia de espacios de juego y actividades grupales en las escuelas.

En conclusión, para Tisseron TikTok no crea malestar por sí solo, pero sí lo magnifica: “Le da una forma morbosa a las preocupaciones adolescentes”, asegura. La plataforma es un reflejo de deficiencias sociales más amplias, y su éxito radica en un modelo económico que premia la gratificación inmediata y profundiza la soledad y la ansiedad juvenil. La clave, insiste, está en educar, acompañar y ofrecer alternativas reales a los jóvenes.