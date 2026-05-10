Sergio Casado, en el limbo de las ayudas predoctorales: "Hacer esperar un año a alguien en situación de vulnerabilidad se puede considerar tortura y violencia institucional"

Cada año, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades publica unas ayudas predoctorales con las cuyo objetivo es financiar un contrato entre un estudiante de doctorado y una universidad o centro de investigación durante un periodo de 4 años.

Al respecto, en el sitio web del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades detallan que "las ayudas de Formación del Profesorado Universitario (FPU) están destinadas a la formación investigadora en programas de doctorado para la consecución del título de Doctor/a y la adquisición de competencias docentes universitarias, en cualquier área del conocimiento científico, que faciliten la futura incorporación de estas personas al sistema español de educación superior, y de investigación científica".

Sin embargo, desde hace años la gestión de estas ayudas está provocando críticas. Todos los años, hay investigadores que, al estar pendientes de otras salidas laborales, acaban rechazando a su plaza en el programa. El problema es que en la mayoría de ocasiones esas ayudas quedan en el limbo, sin que se puedan beneficiar de ellas quienes se encuentran en la lista de reserva.

El País ha elaborado un reportaje al respecto en el que ha contactado con varias personas afectadas por esta situación. Una de ellas es Sergio Casado, quien en la convocatoria FPU 2023 quedó el segundo en la lista de reserva de Humanidades. Pese a que diez personas rechazaron el contrato que se les había adjudicado, a Sergio no le acabó llegando la oportunidad de recibir la ayuda predoctoral.

"He estado cobrando una ayuda de 480 euros al mes por situación de vulnerabilidad"

En declaraciones al citado medio, Sergio Casado ha lamentado que "solo he podido trabajar en el sector servicios, compatibilizando, de mala manera, el curro con la tesis. Desde marzo de 2025 estuve cobrando una ayuda de 480 euros al mes por situación de vulnerabilidad".

Unos meses más tarde, Sergio ha logrado firmar un contrato de Personal Técnico, de Gestión y de Administración y Servicios (PTGAS) en una universidad. Sin embargo, el mismo no le sirve para desarrollar su labor investigadora.

Sergio Casado llevó su caso incluso al Defensor del Pueblo. La respuesta que recibió del ministerio es que no había dinero disponible: "Se ha constatado una imposibilidad en las disponibilidades presupuestarias que no ha permitido iniciar un procedimiento de concesión complementaria a personas de la lista de reserva".

Al respecto, Sergio ha expresado lo siguiente: "¿Un año entero de espera a alguien en situación de vulnerabilidad? Esto, como mínimo, se puede considerar tortura y violencia institucional".

El Ministerio de Ciencia asegura que asignará plazas obrantes en la FPU 2024

En relación a estos hechos, desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades han comunicado a El País que "está ultimando los trabajos técnicos y procedimentales para llevar a cabo una reasignación de plazas no cubiertas de la convocatoria de la FPU 2024".

"El objeto es adjudicar medio centenar de contratos predoctorales para cubrir en gran medida aquellas plazas no cubiertas debido a que las personas beneficiarias inicialmente, renunciaron durante el proceso que finalizó al acabar el año pasado", han asegurado desde el ministerio dirigido por Diana Morant.