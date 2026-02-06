No, no vas a perder tu licenciatura esta semana: Universidades desmiente el bulo que circula por WhatsApp

No, no vas a perder tu licenciatura esta semana. El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha desmentido un mensaje viral que circula por WhatsApp y que alerta de una supuesta "última semana" para equiparar las antiguas licenciaturas al nivel de máster y ha recordado que no existe ningún plazo límite para realizar este trámite.

El bulo que ha circulado por redes sociales aseguraba que quienes estudiaron una licenciatura antes de la reforma universitaria debían solicitar con urgencia la convalidación para evitar que su título quedara equiparado solo a un grado. Además, el mensaje prometía obtener un "máster sin pagar nada" en apenas un minuto. Sin embargo, nada de eso es cierto, tal y como han desmentido desde el propio ministerio.

Según la aclaración oficial, la correspondencia entre los títulos anteriores al Plan Bolonia y el actual sistema universitario puede solicitarse en cualquier momento, ya que la sede electrónica del ministerio permanece abierta de forma permanente. Además, el procedimiento no es obligatorio, sino voluntario y gratuito.

Quienes deseen acreditar esta equivalencia tienen dos opciones. La primera consiste en presentar el título universitario junto con la publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE) que reconoce su correspondencia dentro del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). La segunda es descargar directamente un certificado oficial desde la sede electrónica, expedido por la Subdirección General de Títulos y Ordenación Universitaria.