Si puedes correr 2.300 metros en el test de Cooper, un trabajo de más de 5.000 euros al mes puede ser tuyo, pero tienes que salir de España

Un soldado finlandés lleva la bandera de Finlandia y el logotipo del ejercicio en su uniforme durante el «Ejercicio Lightning Strike» de la OTAN, el 20 de noviembre de 2024.

¿Eres ingeniero de refrigeración y buscas un desafío internacional? Las Fuerzas de Defensa de Finlandia te ofrecen una oportunidad única, y con una remuneración muy atractiva, para formar parte de una misión en el Líbano a partir del 29 de noviembre. Si tienes la formación necesaria, podrías ser el próximo en unirte a su equipo de apoyo en la gestión de crisis.

La Brigada Pori de las Fuerzas de Defensa finlandesas ha lanzado una convocatoria para un puesto excepcional en su misión de apoyo nacional en el Líbano. La persona que opte al trabajo deberá contar con un certificado de cualificación como instalador de refrigeración Y3a, para manejar equipos que incluyen al menos 3 kg de refrigerante. "Este certificado debe adjuntarse a la solicitud", especifica el comunicado.

La vacante tiene una duración de entre seis y doce meses, con un salario mensual de 5.070,39 euros brutos. Además, los seleccionados recibirán una dieta diaria libre de impuestos de 45€.

El período de solicitud para el puesto finaliza el próximo 14 de septiembre, mientras que el proceso de selección se celebrará en la sede de la Brigada Pori, en Säkylä, entre el 20 y el 24 de octubre.

"Al inicio del evento, se realizará una prueba Cooper (única y clasificatoria, con un mínimo de 2.300 metros)", detalla el comunicado. Esta prueba, que mide la capacidad física de los candidatos, será clave para evaluar a los aspirantes. Además de las pruebas físicas, "se realizará una autorización de seguridad básica al aspirante antes de firmar el compromiso de servicio".

Las solicitudes deben enviarse a través del servicio electrónico de las Fuerzas de Defensa de Finlandia, mediante el enlace https://asiointi.puolustusvoimat.fi, y deben incluir la solicitud de trabajo para el puesto de instalador de máquinas de refrigeración SKJL/NSE noviembre 2025.

¿En qué consiste la prueba Cooper?

Superar el test de Cooper es imprescindible para poder optar a este puesto. Pero, ¿qué es y para qué sirve? Se trata de una prueba de resistencia diseñada para medir la capacidad aeróbica de una persona.

Consiste en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos a una velocidad constante. Su origen se remonta a 1968, cuando fue desarrollado por el Dr. Kenneth Cooper para evaluar la salud cardiovascular de los soldados. Actualmente, se utiliza en colegios, institutos y entrenamientos deportivos para evaluar la resistencia física.

El objetivo de este test es claro: medir cómo responde el cuerpo a un esfuerzo continuo. Los resultados varían según la edad, el sexo y la condición física, y se clasifican en categorías como 'excelente', 'buena', 'regular' o 'muy mala'.

Además de medir la distancia, el Test de Cooper puede estimar el VO2 máx, que refleja el consumo máximo de oxígeno durante el esfuerzo, utilizando la fórmula:

VO2 max = (22 x km recorridos) – 11.

Aunque no es la forma más precisa de medir este parámetro, es más accesible y económico que otros métodos. Para obtener buenos resultados, es importante preparar el cuerpo con un entrenamiento completo y seguir ciertas recomendaciones ofrecidas por el Instituto de Ciencias de la Salud y la Actividad Física (ISAF):

Realiza estiramientos antes de comenzar y al finalizar la prueba para prevenir lesiones y mejorar la flexibilidad.

para prevenir lesiones y mejorar la flexibilidad. Evita realizar el test durante la menstruación , ya que puede influir negativamente en el rendimiento físico. Tampoco es recomendable hacer el test con fiebre, gripe o fatiga.

, ya que puede influir negativamente en el rendimiento físico. Tampoco es recomendable hacer La prueba no es adecuada para personas fumadoras, asmáticas o con problemas respiratorios , ya que puede poner en riesgo su salud.

, ya que puede poner en riesgo su salud. Haz la prueba en una superficie plana como se indica y evita realizarla en lugares de gran altitud . "Cuanto más cerca del nivel del mar la hagas, más fácil lo tendrás", precisa el ISAF.

como se indica y . "Cuanto más cerca del nivel del mar la hagas, más fácil lo tendrás", precisa el ISAF. No te desanimes si los primeros resultados no son buenos . "Con el tiempo, irás mejorando la distancia recorrida. Solo necesitas constancia y preparación", afirman los expertos.

. "Con el tiempo, irás mejorando la distancia recorrida. Solo necesitas constancia y preparación", afirman los expertos. Para prepararte correctamente, combina ejercicios de fuerza, velocidad y resistencia.