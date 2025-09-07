Si te vistes siempre de negro, una psicóloga dice que probablemente tengas estos rasgos comunes

La versatilidad del color negro a la hora de vestir es innegable. Está, por un lado, el conocido básico que los expertos en moda dicen que todo el mundo debe tener en su armario, el conocido como LBD (Little Black Dress, en inglés; petite robe noire, en francés o vestidito negro, en español), un vestido de tarde o cóctel negro, simple y corto (algo que popularizó hace ya un siglo Coco Chanel. Y, en el otro extremo, por ejemplo, el significado que le dan a vestir de negro las personas que son seguidoras de tendencias góticas, algo que sin duda va más allá de la ropa de vestir.

El negro es, además, un color cargado de significados en diferentes culturas e incluso religiones. El luto, en la católica, sin ir más lejos. Pero, desde la psicología, también hay expertos que analizan esta cuestión desde otro punto de vista, como forma de trasladar determinadas mensajes o de estados de ánimo concretos.

Así, señalan que quienes eligen este color para vestir de manera constante pueden estar buscando transmitir seriedad, fortaleza o incluso una forma de protección frente al entorno. De forma que, en algunos casos, el color funciona como un escudo que ayuda a reforzar la sensación de seguridad y control en la vida cotidiana.

Pero, por otro lado, el negro también está asociado con otros dos aspectos muy alejados en principio, tanto con la elegancia como con la autoridad. Por lo que es un poco complejo, según el contexto en el que se utilicen estas prendas, determinar qué hay detrás de esa opción, ya que, lo que según los expertos en psicología afirman se trata de un color (o, en verdad, un no color) que puede estar vinculado con la tristeza, pero también puede expresar determinación y autoestima.

Una de las psicólogas que lleva años analizando a fondo este tema es la profesora de la Universidad británica de Hertfordshire Karen Pine. En su libro Mind What You Wear (Cuidado con lo que vistes), afirma en una columna de opinión publicada en la edición británica del HuffPost,: "Es fácil pensar en la ropa como una simple cobertura o como el medio por el cual proyectamos nuestra imagen a los demás. Pero estudios han demostrado que la ropa realmente puede cambiar nuestra forma de pensar y sentir".

Es decir, que la ropa tiene un impacto directo en la mente y la conducta de las personas, según defiende esta experta. ". Y, en el caso del negro, esto se traduce en un aire de "sobriedad y fuerza personal que otorga confianza en situaciones desafiantes".

Sin embargo, explica esta psicóloga, "los colores que se encuentran en la naturaleza (azul cielo, verde hoja, amarillo sol) nos vinculan con el mundo natural, nos protegen de las emociones negativas y nos dan esa explosión extra de energía".