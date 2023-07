Estas son las zonas de España con más serpientes venenosas

dpa/picture alliance via Getty Images

Hablar de serpientes es hacerlo de un asunto espinoso para no poca gente. Por autentico miedo, o por otras causas, se trata de un animal que no deja a nadie indiferente. Y no pocas de ellas habitan en España.

Según recoge National Geographic, citando al herpetólogo Fernando Martínez Freiría, "en España, hay tres especies de víboras, las tres pertenecientes al grupo de las víboras europeas”.

El investigador señala que, a pesar de sus similitudes, las tres especies se distribuyen en regiones diferentes de la geografía española, sin que "apenas" se solapen.

De acuerdo con la citada publicación, la primera de esas clases de víboras es la hocicuda, de tamaño medio y cabeza triangular, especialmente adaptada al clima mediterráneo, tanto húmedo, como subhúmedo y semiárido. Se considera una especie endémica de este entorno y su distribución es casi total por España, a excepción de la región norte y noreste.

El segundo tipo es la llamada víbora de Seoane, de pequeño tamaño y se extiende por el norte de España (Galicia, Asturias, Cantabria, amplias zonas de País Vasco y Norte de Castilla y León y parte de Navarra), además del norte de Portugal.

El último tipo es el llamado aspid, una especie de tamaño medio, con cabeza triangular y morro levantado. Según Martínez Freiría, se encuentra distribuida en la región occidental de Europa y en España se localiza en la región noreste, incluyendo el norte de Cataluña y Aragón, casi toda la mitad norte de Navarra excepto el extremo norte, sur de Euskadi, toda la Rioja excepto su zona más oriental y noreste de Castilla y León.