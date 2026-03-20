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Stéphane Horel, periodista que investiga los PFAS: "He estado cuatro veces en comisaría en 18 meses; no pensaba que mis artículos podían atraer problemas"
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Stéphane Horel, periodista que investiga los PFAS: "He estado cuatro veces en comisaría en 18 meses; no pensaba que mis artículos podían atraer problemas"

Ha presentado una denuncia tras sufrir varios incidentes graves.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una mujer toma notas durante una videollamada de trabajo
Una mujer periodista toma notas durante una videollamada de trabajoGetty Images

Los PFAS, conocidos como “sustancias químicas eternas”, son compuestos sintéticos presentes en productos cotidianos como alfombras, utensilios antiadherentes o envases de comida rápida. Su peligro es que no se degradan en el medio ambiente y se acumulan en nuestro cuerpo, afectando especialmente a bebés y niños. Precisamente sobre estas moléculas y su impacto en la salud humana y el medio ambiente habla Stéphane Horel, periodista de Le Monde.

Desde 2023, Stéphane ha vivido una escalada de incidentes que la han puesto en el centro de un patrón de intimidación: daños en la cerradura de su puerta, robos de su mochila y teléfono, e incluso ser seguida mientras se dirigía a su oficina. Todo ello ocurrió mientras coordinaba investigaciones transfronterizas sobre los PFAS, rastreando las zonas más contaminadas de Europa y documentando cómo la industria ha tratado de frenar regulaciones.

La gravedad de estos hechos llevó a la periodista y a su medio a presentar una denuncia por delitos que incluyen “obstrucción a la libertad de expresión, invasión de la privacidad e intentos de allanamiento, robo y daños a la propiedad privada”, según recoge Vert.eco. Estos hechos han generado preocupación entre organizaciones de defensa de la libertad de prensa, que advierten sobre el riesgo que supone para la investigación periodística abordar temas medioambientales de alto impacto económico y social.

El respaldo de toda una comunidad

La periodista plantea que la reiteración y la coincidencia temporal de los episodios, algunos ocurrieron justo después de sus ausencias públicas en congresos y charlas, hacen pensar en un patrón dirigido a interceptar fuentes o intimidar al equipo. Así subraya que, aunque nunca llegó a ser víctima directa de agresión física, la sucesión de robos y sabotajes es inédita en su carrera y ha obligado a replantear aspectos de su rutina y de la seguridad del proyecto colectivo.

Para Stéphane, la situación ha sido inesperada y angustiante: "He estado cuatro veces en comisaría en 18 meses; no pensaba que mis artículos podían atraer problemas", asegura. Los incidentes coinciden con momentos en que estaba trabajando intensamente en investigaciones sobre PFAS, lo que sugiere que podrían tratarse de actos de intimidación relacionados con su labor periodística cuando se aborda este tema.

La denuncia ha recibido el respaldo público de Reporteros Sin Fronteras, que advirtió que, si se confirmara que esos actos fueron orquestados por una única persona o por intereses organizados, estaríamos ante “un ataque muy grave a la libertad de prensa y al derecho de la ciudadanía a acceder a información de interés público”. La organización también recordó casos anteriores en Francia en los que la presión sobre medios o periodistas alcanzó niveles extremos.

Pese al cansancio, Stéphane Horel mantiene una visión a largo plazo: seguir investigando y visibilizando los riesgos de los PFAS. La comunidad periodística europea que colaboró en estos proyectos insiste en que la mejor respuesta ante la intimidación no es la retirada, sino reforzar la investigación, garantizar la transparencia y proteger tanto a las fuentes como a los periodistas. Además, para Stéphane y su equipo, avanzar en estas investigaciones es también un compromiso con la salud pública.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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