Si se prohibieran hoy, tu sangre tardaría una década en limpiarse: la realidad de los químicos eternos según la ciencia

La Comisión Europea alerta sobre los PFAS. Según un estudio publicado por la CE, titulado 'El coste de la contaminación de los PFAS en nuestra sociedad', las sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS) podrían tener un impacto bastante negativo sobre la salud humana y su entorno, debido a la contaminación persistente.

El estudio, compartido el pasado jueves 29 de enero, evaluó tanto el coste de la contaminación en el Espacio Económico Europeo (estimado en entre 330.000 millones de euros y 1,7 billones de euros para 2050), como los efectos sobre la salud humana. Y afirmó que, de no tomar medidas próximamente en Europa, las emisiones podrían incluso triplicarse entre 2020 y 2050.

De este modo, uno de cada seis europeos, unas 76,5 millones de personas, podría tener altos niveles de contaminación, lo que aumenta las posibilidades de desarrollar una enfermedad vinculada con dicha exposición (que, como curiosidad, el cuerpo tarda entre dos y diez años en eliminar por completo).

No es la primera vez que se alerta sobre los peligros de los PFAS. De hecho, en 2022 un estudio ya advirtió sobre la existencia de altas concentraciones sanguíneas de hasta 12 PFAS entre los adolescentes europeos de entre 12 y 18 años (un 14,26 %), superando en algunos casos los 6,9 microgramos por litro. El registro más alto en dichos estudios llegó al 23,8 %.

Por lo general, según dicho estudio, las concentraciones más altas se hallaron en hombres, pues "existe una tendencia hacia niveles de exposición más altos en participantes con mayor nivel educativo". Además, "algunos estudios han reportado concentraciones más altas de PFAS según la edad".

El objetivo de la CE es restringir el acceso de toda la familia de PFAS, tal y como recogen en su proyecto (denominado 'restricción universal'). Sin embargo, la presión de varios sectores industriales podría complicar la meta.

Cabe destacar que la exposición de PFAS puede provocar diferentes tipos de cáncer, anomalías del colesterol, pubertad precoz o tardía, obesidad y disfunciones hormonales e inmunitarias, entre otros efectos.

Según explica un químico en un estudio publicado en enero de 2025, "poner fin a la producción y el uso de PFAS en su conjunto es una idea inteligente para la sociedad; debería estar en el centro de los debates y recibir un apoyo aún mayor". Respecto a quién debería hacerse cargo del coste de este proyecto, los investigadores creen que

"quien contamina, paga".

"Los ciudadanos han pagado en solitario el precio de esta contaminación, tanto en términos de salud como económicos, durante demasiado tiempo", señala Noémi Jégou, responsable de política química de la Oficina Europea de Medio Ambiente. "La UE debe cerrar el grifo ahora mismo adoptando una restricción ambiciosa sobre las PFAS que abarque tanto los usos de consumo como los industriales", sentencia.