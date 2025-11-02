Su empresa le despide después de cogerse unas vacaciones a Grecia aunque se las habían negado: acaba con una indemnización de 3.000 euros

Una empresa británica, obligada a indemnizar a un trabajador por denegarle unas vacaciones. Los hechos se produjeron a principios de enero, cuando un trabajador lanzó la petición para irse a Grecia durante dos semanas en abril. A través de un correo electrónico, el empleador anunció a sus compañeros que no podían coger vacaciones ni en abril, ni en mayo, ni en julio por alta demanda. Esto no es legal en ese país.

Tal y como apunta el periódico The Telegraph, en los días posteriores, el hombre vuelve a intentar solicitar los días; en total nueve, pero su jefe se vuelve a negar. A esto le sigue una conversación con su gerente, pero también sin éxito. En ese momento, la empresa le explica que no quiere hacer una excepción con él porque "no sería justo para otros compañeros". Un mes después, su tercera solicitud de vacaciones, también es rechazada.

Pero al conductor, "no le importa". En la semana anunciada da la impresión de que va a trabajar, pero no dice nada y toma un vuelo dirección Grecia. Hasta el martes, no informa a su jefe que se encuentra de viaje, día en el que, inmediatamente, es despedido. Según la carta de despido, recogido por el digital, hubo una ausencia no autorizada y una negativa deliberada a trabajar.

De acuerdo a la información publicada, el hombre ha encontrado "rápidamente" trabajo: en junio comienza en una nueva empresa. Sin embargo, se encuentra inmiscuido en una demanda contra su antiguo empleador. "El conductor considera que el despido instantáneo es injustificado y exige una indemnización de más de 14.000 euros".

Afortunadamente, la justicia está de su parte. Aunque la ley dice que a un empleado se le pueden negar las vacaciones si hay "razones serias", según el tribunal, esto solo se aplica si las vacaciones deseadas interrumpen el curso de los acontecimientos dentro de una empresa. Pero, las "multitudes estacionales" no están incluidas, según el juez. Además, asegura en declaraciones recogidas por el medio que "el despido es una sanción demasiado severa: una deducción de salarios habría sido más apropiada".

No obstante, el magistrado ha anunciado que el hombre no recibirá la indemnización económica que ha solicitado. Explica que también se le puede culpar por no ser honesto y abierto con sus responsables. Por lo tanto, baja la compensación en 3.000 euros.