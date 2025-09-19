Restablecida la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona tras un incendio cercano a la vía

La circulación de la alta velocidad en ambas vías entre Madrid y Barcelona se ha restablecido después de verse interrumpida este viernes por un incendio entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria), tal y como ha informado el gestor ferroviario, Adif, en sus redes sociales.

La compañía ha explicado en una publicación en la red social X (antes Twitter) que los bomberos han actuado en la zona y que se ha solicitado el corte de tensión en la línea. El fuego se encontraba muy próximo a una de las vías. La circulación se ha detenido sobre las 14.30 horas de este viernes.

Por su parte, Renfe ha comunicado a través de sus redes sociales que este incendio ha afectado a la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, así como también las conexiones de la capital con Logroño y Pamplona. La operadora ferroviaria española ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados por el incendio.

"Se encuentra interrumpida la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli (Ancho Estándar) de la línea de Alta Velocidad que conectan Madrid con Barcelona, Logroño y Pamplona", ha informado la compañía ferroviaria en el momento de la pausa. "Se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados por el incendio", ha agregado.