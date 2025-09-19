Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Restablecida la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona tras un incendio cercano a la vía
Sociedad

Sociedad

Restablecida la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Barcelona tras un incendio cercano a la vía

Renfe ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados por el incendio.

Redacción HuffPost
Un AVE, en la estación sevillana de Santa Justa.Planet One Images

La circulación de la alta velocidad en ambas vías entre Madrid y Barcelona se ha restablecido después de verse interrumpida este viernes por un incendio entre Alcolea del Pinar (Guadalajara) y Medinaceli (Soria), tal y como ha informado el gestor ferroviario, Adif, en sus redes sociales.

La compañía ha explicado en una publicación en la red social X (antes Twitter) que los bomberos han actuado en la zona y que se ha solicitado el corte de tensión en la línea. El fuego se encontraba muy próximo a una de las vías. La circulación se ha detenido sobre las 14.30 horas de este viernes.

Por su parte, Renfe ha comunicado a través de sus redes sociales que este incendio ha afectado a la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Barcelona, así como también las conexiones de la capital con Logroño y Pamplona. La operadora ferroviaria española ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados por el incendio.

"Se encuentra interrumpida la circulación por ambas vías entre Alcolea del Pinar y Medinaceli (Ancho Estándar) de la línea de Alta Velocidad que conectan Madrid con Barcelona, Logroño y Pamplona", ha informado la compañía ferroviaria en el momento de la pausa. "Se han habilitado cambios y anulaciones sin coste para los trenes afectados por el incendio", ha agregado.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.

Redacción HuffPost