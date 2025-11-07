Talgo suma nuevos pasajeros: un consorcio liderado por Sidenor compra el 29,76% de la empresa por 156,6 millones de euros

El consorcio vasco encabezado por la siderúrgica Sidenor, completado por el Gobierno regional, las fundaciones bancarias BKK y Vital y el fondo público Finkatuz, ha cerrado la compra del 29,76% del capital de Talgo por un total de 156,67 millones de euros, a un precio de 4,25 euros por acción.

La operación, comunicada este jueves a la Comisión Nacional de Mercado de Valores (CNMV), supone un paso decisivo en el proceso de reconfiguración accionarial del fabricante español de trenes de alta velocidad, y consolida el control de inversores vascos sobre casi una tercera parte de la compañía.

Proceso de un año

El consejo de administración de Talgo decidió en octubre del año pasado comenzar a negociar con Sidenor para analizar "una posible transacción" y el 14 de febrero de 2025 firmó un preacuerdo con la sociedad Pegaso Transportation International, vehículo de inversión del fondo Trilantic y parte de la familia Oriol, fundadora histórica de Talgo.

Unos días antes, la CNMV había suspendido de forma cautelar la negociación de Talgo en Bolsa después de conocerse, con el mercado ya cerrado, que Sidenor había presentado una oferta de 155 millones junto con el consorcio vasco.

Este proceso incluso provocó la dimisión de tres consejeros de la empresa: Francisco Javier Bañón, Javier Fernando Olascoaga y Pedro Manuel del Corro García-Lomas. La compañía reconoció que los dos primeros habían manifestado expresamente que la venta de la participación de Pegaso en Talgo, "ha motivado su decisión".

Nueve meses después, el acuerdo se ha formalizado con un precio de cierre fijado en 4,25 euros por acción, diez céntimos por encima del pactado en febrero. En total, el consorcio adquiere 36,86 millones de acciones, que representan el 29,76% del capital. De ellas, Pegaso venderá 33,85 millones, y el resto procederá de otros accionistas minoritarios.

El comunicado remitido a la CNMV detalla que el acuerdo "está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones suspensivas" que deberán concretarse antes del 31 de enero de 2026. Entre ellas figuran la suscripción de acuerdos de financiación y cobertura por parte de Patentes Talgo, de entidades financieras y de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

Reparto de acciones y aportación de la SEPI

El reparto de las acciones adquiridas refleja un equilibrio entre los miembros del consorcio. Por una parte, Sidenor (a través de Clerbil), BBK y Finkatuz controlarán cada uno un 8,5% del capital, equivalente a 10,53 millones de acciones. Por el otro, la Fundación Vital poseerá un 4,24%, con 5,26 millones de títulos.

Además del pago fijo de 4,25 euros por acción, el acuerdo incluye un precio variable "contingente", que obligará a los compradores a compensar a los actuales vendedores si en el futuro venden sus participaciones por encima de esa cifra. No obstante, el documento remitido a la CNMV no incorpora el pago adicional de 0,85 euros por acción que se había previsto en febrero, vinculado a objetivos financieros de 2027 y 2028.

Por otra parte, el Gobierno español, a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), autorizó el 9 de julio su entrada en el capital de Talgo. La SEPI invertirá 45 millones de euros en una ampliación de capital que le permitirá controlar un 7,8% de la compañía, y suscribirá además una emisión de deuda por 30 millones, de modo que su aportación total ascenderá a 75 millones de euros.

Un nuevo rumbo tras dos años de incertidumbre: Talgo se dispara un 8,8%

Sidenor ha destacado en un comunicado que el siguiente paso será la convocatoria de una junta general extraordinaria de accionistas, en la que se someterá a aprobación la nueva estructura financiera de Talgo.

La siderúrgica vizcaína subraya que la operación marca "el inicio de una nueva etapa para Talgo, con un proyecto sólido, de futuro, y un fuerte componente industrial y tecnológico", en un contexto de crecimiento sostenido del sector ferroviario de alta velocidad.

Con este acuerdo, que se prevé completar antes del 31 de enero de 2026, se pone fin a dos años de incertidumbre sobre el futuro accionarial de Talgo. En noviembre de 2023, la empresa húngara Ganz Mavag expresó su intención de adquirir el 100% del capital del fabricante español por 5 euros por acción, una operación que finalmente fue vetada por el Gobierno español por razones de seguridad nacional.

Ahora, la entrada del consorcio vasco y del Estado a través de la SEPI asegura que Talgo mantenga su capital bajo control nacional, reforzando su papel estratégico como referente tecnológico e industrial en el ámbito ferroviario europeo.

De hecho, las acciones de Talgo han resgistrado este viernes un repunte cercano al 9% en el mercado bursátil. A las 13:00 horas, el valor de cada acción se situaba en 2,915 euros, lo que representa un incremento del 8,77% respecto al cierre del día anterior. No obstante, esta cotización todavía se mantiene por debajo del precio acordado en la operación de compra.