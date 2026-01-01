Tiene 27 años, monta su local en Madrid tras dejar Argentina y sorprende al opinar sobre emprender en España: "Es más sencillo"

Madrid se ha convertido en un imán para el talento latinoamericano, y el caso de Nacho Majul es prueba de ello. A sus 27 años, este joven argentino acaba de inaugurar Valka Coffeeshop en la zona de Atocha, pero lo que más ha llamado la atención no es solo su café, sino su visión sobre las trabas burocráticas y logísticas.

En una charla grabada para el canal de YouTube del influencer Kevin Gómez, Majul rompe una lanza a favor del ecosistema español frente a las dificultades de su país natal.

Una lesión como punto de partida

Curiosamente, Valka nació de un infortunio. Nacho cuenta que el negocio se gestó mientras estaba inmovilizado por una lesión de fútbol. Lejos de venirse abajo, aprovechó el parón para planificar el proyecto al milímetro.

"Me tuve que operar y en esa operación me la pasé en casa, empecé a carnear el tema de la cafetería, entonces era todo el día anotando con la computadora qué sí qué no, por ahí buscando otras marcas que está bueno para replicar que no, entonces fue un montón de tiempo que tuve de prueba y error".

Ese tiempo de 'baja' fue, paradójicamente, lo que le permitió organizarse para abrir hoy. "Me ayudó bastante a organizarme. Todo el proceso de recuperación me ayudó un montón para hoy estar cerca de abrir la cafetería", asegura Majul.

El consejo de oro

"Emprender en España es más sencillo que emprender en Argentina, sobre todo porque es más fácil conseguir equipamiento, maquinaria, herramienta, aquí hay más facilidad para adquirir las cosas", manifiesta el joven argentino.

El consejo de oro Para quienes quieran seguir sus pasos, el argentino tiene una clave más allá del dinero: los contactos. "La clave está en organizarte bien, sobre todo en la parte de que es prioritario y que no es tan prioritario y lo otro que es clave son las relaciones que vos podés hacer para poder acortar camino. Importante rodearte de gente que sepa, que vos le podés aprender, gracias a Dios tuve mucha gente que en ese sentido me pude acercar y me dio una mano", sostiene el joven emprendedor.

De hecho, el portal online, Madrid Emprende, expone que a septiembre del 2025 se registra que la capital española "presenta una tasa de actividad emprendedora cercana al 7 %, por encima de la media nacional (6 %), y con menor tasa de cierre de negocios, lo que indica madurez del ecosistema".