Una argentina, tras vivir en España: "Fue llegar y sentirme más tranquila automáticamente"

El creador de contenido y comunicador que se hace llamar en redes sociales @pastorcomunica ha entrevistado a una joven argentina para hablar sobre su tiempo viviendo en España y ha destacado cómo se sintió al llegar, sobre todo por las costumbres que ha tenido mientras vivía en Argentina.

Para la argentina, fue llegar a España y "sentirme más tranquila automáticamente y no sé ni cómo explicarlo". Sin duda, sintió que en España "hay que bajar esa soberbia del argentino de 'yo me las sé todas'".

"Hay algo general y cultural del argentino que es muy de sabérselas todas, pero allí (en España) juegas de visitante, eres un extranjero, que a veces para el argentino eso es diferente, en Argentina no hay como esa mentalidad argentina de sentirse un poco ciudadano del mundo", ha confesado.

Lo que ve al llegar a España

La argentina ha comentado que cuando va un argentino y se comportan con un "ego enorme", reciben de su propia medicina. "Es entonces cuando decides parar y que aquí voy a pedir permiso, voy a pedir por favor, voy a ser amable con todo el mundo, voy a adaptarme, porque yo estoy de visitante", ha contado el entrevistador.

"Está bueno adaptarse, sobre todo a esto, no como a las palabras, a los modismos, la cultura y tener también la humildad de decir 'yo estoy yendo de visita' por más que yo me quede ahí toda la vida", ha concluido este.

De las decenas de reacciones que han surgido, algunos han aplaudido sus palabras: "Esta chavala entendió". Uno de los comentarios más sonados ha sido el de la usuaria Paloma: "Los argentinos no sois extranjeros, para España sois hermanos".

Muchos han repetido este comentario a raíz de la respuesta de paloma: "Un argentino en España está en casa, no son extranjeros".