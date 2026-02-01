Tiene 87 años, se ha quedado viudo y un recibo del ayuntamiento de 315 euros ahora le exige pagar 35.000 euros al año: "Al principio piensas que falta una coma"

A Henk Raaff le temblaron las manos cuando abrió la carta. A sus 87 años, recién enviudado y con una vida entera en el mismo edificio de Ámsterdam, el ayuntamiento le comunicaba que el arrendamiento del suelo de su vivienda pasaba de 315 euros anuales a 35.291. Más de cien veces más.

"Lo primero que piensas es que hay un error tipográfico", resume. Pero no lo había. Y su caso pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿estamos ante un despiste individual o ante un sistema que castiga de forma desproporcionada a quien no llegó a tiempo?

Raaff vive en un edificio de la Hugo de Grootkade desde los años setenta. Durante décadas, el alquiler del suelo —una figura habitual en Países Bajos— fue estable y previsible. Hasta ahora. El contraste se vuelve todavía más llamativo cuando mira a su alrededor: una vivienda idéntica en su mismo barrio pasó de pagar 374 euros a 5.120 al año. Una subida importante, sí, pero muy lejos de los 35.000 que a él le reclaman.

La diferencia está en una decisión administrativa: sus vecinos aceptaron a tiempo el cambio al sistema de arrendamiento perpetuo. Raaff, no.

Un sistema pensado para evitar sustos… que llega tarde

En 2016, Ámsterdam reformó su modelo de arrendamientos del suelo. El objetivo era claro: evitar saltos bruscos de precio cada vez que se renovaban contratos de 50 o 75 años. El nuevo sistema perpetuo ofrecía estabilidad a largo plazo, pero incluía un periodo transitorio con condiciones muy favorables para incentivar el cambio.

Entre esas ventajas estaban:

Cálculo del alquiler según el valor de mercado de 2014

Un descuento del 35 % por pasarse al nuevo sistema

Ofertas temporales válidas hasta enero de 2020

Un “plan de arrepentimiento” posterior para rezagados

Aproximadamente 6.000 arrendatarios privados no hicieron el cambio. Ahora, cuando sus contratos antiguos vencen, el ayuntamiento les ofrece acuerdos temporales con precios recalculados según valores actuales. Ahí es donde aparecen cifras como la de Raaff.

Cuidar, perder y no entender las letras pequeñas

La historia personal explica parte del retraso. Fue su esposa quien solicitó el cambio al sistema perpetuo en noviembre de 2019, dentro del plazo. Dos años después, en 2021, llegaron las cartas definitivas: la oferta era pagar unos 6.279 euros al año. Muchos vecinos aceptaron. Él no.

"Durante ese tiempo yo era cuidador a tiempo completo de mi mujer, que tenía una discapacidad grave", explica. “Las cartas eran complicadas y pensé que simplemente ese sería el nuevo importe”. No entendió que tenía que realizar más gestiones para cerrar el cambio. Tras el fallecimiento de su esposa, en octubre, se puso a revisar papeles. Entonces llegó la carta con los 35.000 euros.

Por qué ahora la cifra se dispara

El ayuntamiento se apoya en varios factores para justificar el nuevo cálculo:

El valor de mercado del edificio supera ya los 2 millones de euros

El porcentaje del valor de la vivienda atribuido al suelo es ahora del 39 %

El contrato anterior ha vencido y se aplica el sistema actual

Para Raaff, el problema es de fondo. Compró la finca en 1976 por 54.000 florines, pidió una hipoteca e invirtió durante años en mejoras y sostenibilidad. Vive en la planta baja y alquila los pisos superiores a sus hijas. "El valor WOZ es riqueza en el papel, no dinero en el banco", insiste. Subirles el alquiler 800 euros al mes no es una opción. “Estamos atrapados”.

¿Responsabilidad individual o fallo institucional?

El caso ha llegado a la política municipal. El CDA recuerda que la Autoridad Neerlandesa de Consumidores y Mercados concluyó en 2021 que el ayuntamiento no había explicado con suficiente claridad las consecuencias de no cambiarse a tiempo. A su juicio, se está cargando demasiada responsabilidad sobre arrendatarios, muchos de ellos mayores.

VVD y CDA piden reabrir el plan de arrepentimiento para que Raaff pueda volver a la oferta de 2021. Desde D66, el concejal Suleyman Aslami es tajante: "El arrendamiento nunca debería ser una lotería en la que esté en juego el sustento de las personas".

La respuesta del ayuntamiento

El concejal Steven van Weyenberg reconoce que subidas así son "sumamente inconvenientes", pero defiende que el municipio informó por múltiples canales y que aceptar las ofertas era responsabilidad del arrendatario. No prevé reabrir el programa, aunque recuerda que sigue vigente el descuento del 35 % para quien se cambie ahora.

Raaff ha iniciado de nuevo el proceso para pasarse al sistema perpetuo, con la esperanza de que el resultado sea más razonable. Aun así, vive en la incertidumbre. Y la pregunta del titular sigue flotando: quizá no faltaba una coma, pero sí algo de humanidad en el sistema.