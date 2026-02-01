Un experto en plagas sentencia el uso de insecticidas en casa: "Si ves ciempiés, sé agradecido, son un aviso"

Los ciempiés no aparecen de la nada. Son una alerta. Así lo explica Gerhard Geurtse, director del Centro de Conocimiento y Asesoramiento para Plagas Animales (KAD) de Países Bajos, en declaraciones al diario Rtl. "Los ciempiés nunca entran en tu casa sin motivo", asegura. Siempre encuentran algo que comer.

"Puede ser cualquier cosa: hojas acumuladas, madera húmeda y podrida, residuos orgánicos o material en el espacio de acceso que se está descomponiendo lentamente", asegura el profesional en su conversación con el medio de comunicación. Estos animales, asegura, se deshidratan "rápidamente" por lo que se pueden encontrar en los lugares húmedos de la casa.

Según Geurtse, las machas humedad "también atraen a estos insectos, como pececillos plateados, ácaros u otras pequeñas plagas". "Si ves ciempiés en la casa, casi siempre hay algo pudriéndose, a menudo por un problema de humedad", asegura el profesional.

Problemas de humedad

La humedad suele ser la causa de la aparición de estos insectos en el calor del hogar. Pero no es el único motivo. "La humedad provoca que comiencen procesos de podredumbre, y eso es lo que atrae a los ciempiés", explica. Esta situación puede deberse a.

Fugas.

Mala ventilación.

Agua estancada.

Tejados con musgo.

Construcciones con materiales con difícil secado.

El experto asegura que para deshacerse de estos inquilinos no se debe empezar por pesticidas, sino buscar la fuente o el material orgánico en descomposición. Esto puede ser algo pequeño, como restos de comida olvidados u hojas caídas de plantas, pero también algo estructural, como madera podrida o material orgánico en el espacio de acceso. "Si eliminas la fuente de descomposición, la infestación se elimina inmediatamente en aproximadamente el 90% de los casos".

Causas con menos prevalencia

En un 10% de las plagas, la causa suele ser un problema estructural de la construcción. "Los sótanos, los espacios de acceso y los baños, pero también los desbordamientos o las esquinas frías, son lugares donde se forma condensación o donde la humedad del suelo penetra la pared. Es ahí donde los ciempiés se sienten en casa", explica, por su parte Lodewijk Tromp, experto en humedades, también en conversación con el medio de comunicación.

Asimismo, explica que la humedad ascendente puede causar daños "graves" a largo plazo: "La pared absorbe la humedad". Resultado: paredes húmedas, estuco suelto, moho y un clima interior poco saludable. "Por tanto, un ciempiés no es una plaga en sí mismo, pero puede ser un claro indicador de que algo va mal en el clima interior de tu hogar", concluye.