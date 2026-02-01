Lasse Rouhiainen, uno de los pioneros en IA: "Necesitamos que los que lideran estas herramientas sean personas equilibradas"

Hablar en 2026 de inteligencia artificial (IA) es algo que está a la orden del día. Pero los que llevan haciéndolo desde hace más de 8 años, han podido comprobar de primera mano cómo ha ido inundándolo todo y transformando el mundo. Es el caso de Lasse Rouhiainen (Espoo, Finlandia, 1979), uno de los pioneros de este avance tecnológico.

Después del bestseller que publicó en 2018, Inteligencia artificial: 101 cosas que debes saber hoy sobre nuestro futuro, ha lanzado su nuevo libro, Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti. Un cambio en seis años que es el espejo de cómo han avanzado las cosas.

Advierte de los riesgos, como lo que ha ocurrido con Grok en las últimas semanas, pero también invita a la gente a ir un paso más allá en su relación como la IA. Recomienda usar los agentes como "palanca" para impulsar su carrera y alcanzar oportunidades que jamás habían pensado.

P: Eres uno de los pioneros de la IA, llevas hablando de ella desde hace más de 8 años. ¿Cuál fue tu primer contacto con la IA?

R: Estaba dedicándome a dar formación a empresas sobre marketing digital y siempre me ha interesado el mundo de Internet, la tecnología y todo. Tanto Facebook como Google lanzaron algunas tecnologías que eran muy interesantes, como de realidad virtual, blockchain e inteligencia artificial. La IA de ellos era lo que más me llamó la atención y empecé a buscar. Yo mismo quería aprender y no había nada. Por aquel entonces, sólo había una herramienta que usamos al estilo ChatGPT, pero era solo para mejorar frases. Por eso escribí un libro ya que en inglés no había ninguno. En mi clase, los últimos 20 minutos los dedicaba a hablar de la IA. Era lo más interesante para todos.

Escribí un libro, empecé a dar charlas y simplemente la gente quería más y más. Ese primer libro estuvo durante años en el top-10 de Amazon en Estados Unidos. Desde entonces, he dado formaciones. Y me propusieron hacer una nueva versión. Como ChatGPT había crecido tanto, este verano pude reservar semanas y centrarme 100% en el nuevo libro. Hay muchas cosas bastante novedosas.

P: ¿Crees que se ha cumplido con todo lo que pensabas que iba a ocurrir con ella o te ha sorprendido más de lo que imaginabas?

R: Cuando lo escribí en el 2018, pensaba que era una pasada si lo aplicábamos a la salud o al aprendizaje en universidades y escuelas. ¿Y qué sucede? Siempre digo que la aplicación más rápida es la aplicación más mala. Durante el covid, empecé a investigar y me di cuenta de que más de 80 países ya usaban IA de forma no ética, porque habían comprado los sistemas de China, de cómo controlar los ciudadanos y cómo tener sus datos, porque es fácil. Lo que está haciendo la Unión Europea, que es como una guía para los ciudadanos, la seguridad y la privacidad, eso cuesta un poco. Eric Schmidt, el ex director de Google, dijo que, en breve, todos íbamos a tener un chat que nos ayudaría. El concepto tipo ChatGPT estaba, pero nunca pude imaginar que iba a ser tan importante como lo es ahora y que iba a tener tanto impacto.

Hay gente que lo usa como su amante o su pareja sentimental. Pero eso es malo para la gente vulnerable. Sobre todo, en jóvenes que no saben que ciertos sistemas están programados. Sin darnos cuenta, ya entra en la vida de los españoles. Intento que todos sumen su conocimiento. En la IA estamos un poco en el limbo. Es la gran preocupación, si no subimos del nivel 1 de uso, pueden pasar muchas cosas.

Lasse Rouhiainen, uno de los pioneros en inteligencia artificial. CEDIDA

P: El libro es un mensaje para los que conocen a la IA, pero también para los que no. ¿Es imprescindible saber de ella y tenerla en cuenta en 2026?

R: Hay que verlo como algo positivo. Yo dije antes que era una gran herramienta, pero hoy en día ya podemos crear nuestro propio gemelo digital y usarlo de forma segura y privada para grandes cosas. Hay muchos mayores en España que, por ejemplo, empezaron con Alexa, hablando para hacerle compañía. Pero esto está en otro nivel. Hablar con la IA es algo que siempre recomiendo, como una de las primeras cosas. Y también que le pidan a la IA que sea ella la que le haga las preguntas. La gente lo usa como buscador, pero se puede usar como entrenador o profesor de tu inglés. Yo lo uso para que mi hijo aprenda mejor finlandés. Pero la gran mayoría de gente no llega a eso. Están en ese nivel de usarlo como buscador.

P: ¿Qué opinas de los que dicen que la IA generará más puestos de trabajo de los que se perderán?

R: Muchas de las estadísticas, como en el Fondo Monetario Internacional (FMI), se generaron antes de que tuviésemos la IA de agentes. Hay empresas como Amazon que van a despedir gente por ello. Y Elon Musk, por ejemplo, ya ha dicho que va a crear una empresa para simular y emular lo que hace el ser humano. Uno de los ingenieros de esa empresa habló en un podcast y al día siguiente fue despedido. Ahora mismo, todos los americanos están creando agentes, grupos y ecosistemas de IA. Estados Unidos se va a convertir en una jungla.

Algunos directores ya están avisando de que debemos reflexionar sobre si este ritmo es inteligente. Mi mensaje es que intentaría estudiar y entender las capacidades que tiene la IA. Lo que siempre digo es que la primera persona que pierde su trabajo es la que más ordenado lleva su ordenador. Se crea un gemelo digital, lo hace todo igual y adiós. Eso es malo, pero, luego, cada uno puede pensar que contra más uso estos agentes, puede servir de palanca y puede empoderarme en el mercado de trabajo para los siguientes cinco años. Siempre hay que buscar las oportunidades y ver cómo puedo ser parte de la solución. Hay frases como ‘la tecnología siempre ha generado trabajo’. Eso era hasta ahora. El futuro no equivale al pasado. Es una gran preocupación en este momento.

P: ¿Existe el riesgo de hacer que las personas estrechen lazos de amistad o sentimientos con una IA?

R: El problema es que esto está pasando más rápido de lo que nos damos cuenta. Es algo que tendríamos investigar durante cinco años con los mejores investigadores de IA y ver qué ha pasado. Pero no tenemos cinco años. Pasa sin darnos cuenta. Cuando hice la investigación, me resultó interesante que los jóvenes y no tan jóvenes que tienen como pareja sentimental a una IA, se han creado sus propios foros en Reddit, donde comentan su vida. Hace 20 años estaba mal visto si conocías a alguien por Internet, pero ahora la gente intercambia estos mensajes en foros. Lo veo muy peligroso. Estoy totalmente en contra de que puede ser que ChatGPT lance este año ChatGPT erótica. Y sólo lo hacen para ganar dinero. ¿Qué va a suceder? Tú y yo ponemos sabemos poner límites. Pero hay jóvenes que pueden caer, generando dopamina, y no se dan cuenta. No aprenden a ser adultos. Están dentro de su casa hablando con un chatbot y cuando tienen que interactuar, están en muy mal puesto. Eso sería para escribir otro libro.

P: ¿Qué te parece lo que ha pasado con la IA de Elon Musk, Grok, en las últimas semanas?

R: Necesitamos que los líderes que lideran estas herramientas de IA sean personas equilibradas. Ya sabemos cómo fue la niñez de Elon Musk o cómo está siendo su vida familiar ahora con 14 hijos. Todo eso, luego refleja en cómo crea esa herramienta. Es como lo que se dice en Spider-man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pero parece que tiene cero responsabilidad en estos momentos.

P: Y eso que ha sido uno de los protagonistas para la revista ‘Time’ a persona del año con la IA.

R: Casi todos son hombres y hay muy pocos europeos. Hay otra cosa que menciono en el libro es la tendencia de la IA privada. Otra cosa es la IA de open source. El año pasado estábamos hablando de DeepSeek, que era del mismo nivel que ChatGPT pero gratis. Y ahora estamos con Claude Cowork. Hay muchas contrafuerzas que crean estas cosas que son muy positivas, pero el problema de todo esto es la carga cognitiva que la gente tiene. Algunos clientes míos me lo dicen. Un chico le animó tanto que durante toda la noche se vio vídeos en YouTube y tenía mucha carga cognitiva, estaba confuso y no quería hacer nada con la IA. Esa saturación es nuestro mayor enemigo para promocionar las buenas cosas. Hay muchos bulos y cosas negativas y la gente se queda con ellas. Animo a la gente porque el futuro puede ser tremendo si usas los agentes para tener mejor salud y dormir mejor. Hay grandes oportunidades, sobre todo aquí en Europa, cuando lo usamos bien.

P: Uno de los riesgos tiene que ver con la salud. Las búsquedas sobre salud mental o salud se han disparado en estos asistentes. ¿Puede resultar perjudicial para la sociedad?

La semana pasada, ChatGPT anunció que 40 millones de estadounidenses consultan con ChatGPT temas de salud cada día. Es una locura. Y ahora han añadido esta cosa de que puedes subir tus datos de salud. Me parece interesante. En Europa, hay una lista de espera. Si se hace bien, está bien. También es curioso es que cuando empezó todo esto había dudas, pero ahora te resalta siempre que debes consultar con un médico. Necesitamos una IA de salud la UE que esté validada. Estamos muy cerca de tener algo así. En China, han hecho una investigación que les ha ayudado analizar todos los tipos de cáncer de estómago que hay. En Estados Unidos, gracias a la IA analizan los sueños de varias personas y pueden llegar a detectar enfermedades. Son cosas que hace un año hubiesen sido de ciencia ficción. Lo de la salud va a ser increíble.

P: ¿Qué le dirías a una persona que no conoce la IA y que tiene más miedo que confianza?

R: Le diría que la IA es tu gran posibilidad, aliada y oportunidad para tener éxito y hacer cosas que nunca has tenido tiempo o no puedes hacer. Siempre digo que son tres niveles. El primero, usar las herramientas de IA como buscador. Nivel dos, usar a la IA como tu asistente. Yo en mis clases les recomiendo a los alumnos que mejoren su inglés con un mini plan de estudios. Uno de mis clientes hizo esto y está encantado. La fase tres, en la que estamos entrando, es la IA agéntica. Ahora mismo se puede usar con Claude para Mac, pero lanzarán más en breve. Va a ser una revolución. En 15 minutos, te va a crear cosas que jamás habrías pensado poner en marcha. Es una pasada. He hecho un documental sobre IA y el director ejecutivo y guionista he sido yo. Sin IA yo nunca hubiese podido ser guionista, jamás. Es un ejemplo, de que puedes llegar a hacer cosas que jamás pensaste que podías hacer.