Luján Comas, médico anestesista especialista en reanimación: "Se arrepienten de no haber sido ellos mismos, de haber sido lo que los otros querían que fuesen"

"Vive la vida al máximo, que la vida es solamente una". Hemos escuchado esta frase mil veces, pero casi nunca nos detenemos a procesar su peso real. La doctora Luján Comas, médica anestesista y experta en reanimación, se ha sentado con el comunicador Uri Sabat para hablar sin rodeos sobre un tema que la sociedad suele evitar: la muerte y lo que esta nos enseña sobre la vida.

Para Comas, la clave de una existencia plena no es un misterio, sino una práctica consciente: aprender a vivir en el aquí y el ahora.

"Cuando uno está en el presente no tiene miedo, porque el presente lo ves; de lo que tenemos miedo es del futuro", explica la doctora, subrayando que la ansiedad nace de una predisposición mental a lo que aún no ha ocurrido.

Morimos como vivimos

La anestesista sostiene durante la entrevista con Uri Sabat una tesis poderosa: "Yo creo que morimos como vivimos". Por ello, insiste en que la gratitud no debe ser un acto puntual, sino un estado del ser.

A menudo, no valoramos lo que tenemos hasta que lo perdemos, y Luján invita a agradecer lo más básico e intrínseco: la capacidad de ver, de oír, el simple hecho de tener piernas para caminar o manos para crear. Antes de agradecer lo material, debemos empezar por valorar el bienestar de nuestra propia biología.

Los grandes arrepentimientos en el lecho de muerte

Cuando el final es inminente, las prioridades cambian drásticamente. En su experiencia clínica y tras años de observación, Comas señala que los pacientes no suelen lamentar lo que hicieron, sino lo que dejaron de hacer.

"Sobre todo de no haber hecho, de haberse dedicado demasiado a trabajar, no haber disfrutado de los tuyos, de no haber sido ellos mismos, De haber sido lo que los otros querían que fuesen", detalla la anestesista.

El color de nuestras gafas

La doctora concluye con una metáfora científica sobre la actitud ante la vida. Según Luján, la realidad depende de las "gafas" con las que decidamos mirar.

"Cuando tú miras en negro estás segregando neurotransmisores que generan una química en tu cuerpo para que todo lo sientas negros. Si decides mirarlo en rosa, entendiendo que todo tiene una explicación, un aprendizaje, así será para ti", concluye Luján.

En definitiva, la muerte no es más que el espejo de cómo hemos decidido gestionar nuestra química y nuestra atención mientras estábamos vivos.